Debate caliente por la Ley Ómnibus: chicanas, gritos y hasta un cruce por la denuncia de coimas

La polémica Ley Ómnibus comenzó este martes a ser analizada y debatida por la Cámara de Diputados, en una jornada en la que no faltaron cruces, entredichos y hasta discusiones por la denuncia por coimas que días atrás fue comentada por el presidente Javier Milei.

Para explicar las implicancias del proyectos y responder las inquietudes de los legisladores, asistieron en representación del Gobierno el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Ley Ómnibus: Palazzo apuntó contra Milei por su denuncia de presuntas coimas

Si bien la tensión fue constante a lo largo del día, uno de los cruces más fuertes se dio al comienzo, cuando el diputado opositor y dirigente sindical, Sergio Palazzo, le hizo un duro reproche a los presidentes de la comisiones que discutieron la ley.

“¿Alguno de ustedes tres o alguno de los miembros, autoridades de las tres comisiones han recibido pedido de coima de alguna diputada o diputado? Quiero que me contesten para que quede registrado, ya que el Presidente dice que le piden coima, quiero que ustedes como presidentes de las comisiones donde han sido girada esta ley, me informe si han recibido pedido de coimas”, lanzó.

Ante las críticas de los diputados oficialistas, el secretario general de la Asociación Bancaria añadió: “Yo no tengo ninguna denuncia en mi vida ni ningún procesamiento para que me venga a tratar de coimero un presidente de la Nación”.

Los dichos del legislador peronista hicieron referencia a la grave denuncia que días atrás realizó Milei en una entrevista televisiva, en la que vinculó la demora en el tratamiento de la Ley Ómnibus a supuestos pedidos de coimas por parte de los diputados. «Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos», sostuvo.

Ley Ómnibus: Bregman acusó a Espert de llamarla «copito de nieve»

Quien también cuestionó la actitud del oficialismo fue la diputada del FIT, Myriam Bregman, que acusó puntualmente al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, de llamarla «copito de nieve».

“Espert no tiene las condiciones ni morales ni personales para estar al frente de una comisión. Ayer recorrió los medios atacándonos, a mí me ha llamado ‘mi copito de nieve’. Me parece que linda con la violencia de género. Yo no tengo por qué aceptar que un hombre me trata de esa manera descalificativa”, denunció la excandidata presidencial ante la prensa.

Ley Ómnibus: el cruce entre Bornoroni y la oposición por el uso de la palabra

El diputado y presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, fue protagonista de un duro entredicho con un grupo de diputados de la oposición, que le atribuía una arbitraria distribución de la palabra durante el debate en comisión.

El cruce dio cuando aún permanecía en el recinto el procurador Rodolfo Barra y se aprestaba a ingresar el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Liberona, el último representante del Gobierno en exponer ante los legisladores este martes.

«El que levanta la mano, quiere expresar algo, y como es representante del pueblo, usted le tiene que dar la palabra», reprochó una diputada del bloque de Unión por la Patria, sin el micrófono y con el tono de voz elevado. También le atribuyó a Bornoroni «llegar con un reglamento que no respetó ni usted mismo».

Ante la acusación y en medio de los gritos de otros diputados, el titular de la comisión trató de llevar calma y aseguró que «todos tienen la posibilidad de hablar en este recinto», aunque pidió respetar los tiempos y «el listado» para tomar la palabra. «Se tiene que respetar, si están anotados, se va a respetar«, reiteró.