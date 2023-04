Tortoriello le responde a Weretilneck por el conflicto policial y docente, antes de las elecciones en Río Negro

El candidato de Cambia Río Negro, Aníbal Tortoriello contó cómo se prepara para las elecciones provinciales que se desarrollarán el próximo domingo 16 de abril en los 22 municipios y en 34 comisiones de Fomento. El candidato a gobernador criticó las gestiones de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la provincia asegurando que hoy la provincia tiene el déficit más grandes de la historia.

Aníbal Tortoriello comenzó la entrevista en «Ya es tiempo» por RN RADIO contando que es una persona muy católica, y que durante su vida y trayectoria política tuvo la necesidad de ayudar al otro. Su familia y la escuela favorecieron a que se formara en valores cristianos y buenas costumbres. «Los cristianos tenemos cómo concepto que nuestra esencia es el servicio, es poner la mirada en otro y no en uno. Eso significa vencer el egoísmo».

El funcionario manifestó cómo estos valores lo ayudaron en la campaña. “La persona desde pequeño debe ser educada, y claramente la educación pasa por dos carriles; lo pedagógico, lo intelectual, pero fundamentalmente los valores que nos enseñan nuestros padres. Sin dudas las personas que tienen una vida espiritual son las más comprometidas para ayudar al otro”.

“Hoy lo que escasean son los valores, cuando vemos que la corrupción ha predominado en las ultima décadas en nuestro país en los ámbitos de la función pública, vemos que ese es el motivo por el que hoy tenemos un 40% de pobreza. La corrupción es un antivalor, es lo contrario al servicio. Cualquier servidor público debe gobernar para la gente, el resultado de la falta de valores hoy nos llevo a tener un país devastado. Por tener funcionarios públicos sin valores, sin espiritualidad estamos como estamos», manifestó.

JSRN tiene una actividad clientelista: regalan por un voto

El candidato a gobernador, Anibal Tortoriello criticó a Juntos Somos Río Negro (JSRN) por tener una actividad clientelista. «Salen a regalar colchones, chapas en los barrios para obtener votos. Considero que los 102 mil personas que me votaron en las elecciones pasadas fueron votos genuinos, sin recibir ni una lapicera. Sin hacer clientelismo confiaron en mis valores y el amor que tengo por mi gente. Mis padres acá tuvieron la oportunidad de prosperar, y a mi me quedo el amor que mi papá me trasmitió por Cipolletti y mi provincia.».

Además, se refirió al debate que se emitió ayer por Canal 6 en Bariloche, allí participaron todos los candidatos menos Anibal Tortoriello.

Manifestó «que puedo hablar con el señor Alberto Weretilneck, Juntos Somos Río Negro no tiene limites. Hoy vemos manifestaciones de trabajadores de salud, de seguridad reclamando. Qué puedo conversar con un tipo así. No es competidor. Yo digo la forma en la que se ha estafado a los rionegrinos, el déficit de las cuentas mas grandes de la historia. Los docentes educan a nuestros hijos con salarios miserias. No tenemos ambulancias, no hay patrulleros, este tipo de políticos nos han quebrado cómo provincia».

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.