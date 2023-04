María Emilia Soria justificó su encuentro con Tortoriello y criticó al sector de Doñate

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, justificó su encuentro con el candidato a gobernador por Cambia Río Negro, Aníbal Tortoriello, y respondió duramente a las críticas del sector del senador Martín Doñate.

“Celebro que seamos muchos los dirigentes dispuestos a dialogar y escuchar incluso con quienes pensamos diferente”, sostuvo la mandataria.

“Esta búsqueda de articulación nos ha permitido tener dialogo constante con el Gobierno nacional, con el Gobierno provincial, con otros municipios de Río Negro y Neuquén”, agregó.

La candidata a legisladora Daiana Neri, una de las principales referentes del sector que lidera Doñate y coordinadora ejecutiva del PAMI en Río Negro, criticó a Soria por su reunión con el exintendente de Cipolletti.

Por su parte, la intendenta de Roca dialogó con el programa “Ya es tiempo” por RÍO NEGRO RADIO y consideró que “quienes llegamos por el voto popular, tenemos la responsabilidad de resolver las demandas de nuestros vecinos y vecinas. A diferencia de quienes llegan a los cargos por acuerdos espurios, ellos sí en todos lados ven fantasmas”.

La mandataria local recordó que cuando vino Sergio Massa a Roca, tanto ella como su hermano Martín, fueron acusados de traidores y hoy esas personas son las mismas que “piden a gritos que sea candidato”.

Además señaló que quienes la critican “se reparten lugares en una lista a costa de rebajar nuestro partido político. Estos pseudodirigentes deberían gastar saliva en el reclamo docente, en el problema que tenemos en las comisarías de Río Negro, pero no han dicho nada de esto, son todos cómplices”, expresó.

“No quiero ni mencionar las barbaridades que dicen algunos camporistas y que no entienden nada de política, y que no entienden cuáles son los verdaderos problemas de nuestros vecinos. No están en una foto los problemas, los problemas están en la calle, pasa que caminan poco la calle”, dijo.

El futuro del Peronismo en Río Negro según Soria

Soria remarcó que le gustaría que el Peronismo gobernara la provincia, pero no con “estas alianzas espurias y acuerdos raros sencillamente para ocupar cargos. Porque así estamos los rionegrinos, sin clases, con conflictos en los hospitales, en las comisarías. Yo veo boletas con tres colores, una mezcolanza y después pasa esto que no pueden gobernar”.

Finalmente consideró que no se puede seguir “con este nivel de despilfarro, gastando en un avión que no puede hacer traslados sanitarios desde Roca, nombrando jefes de gabinete, más funcionarios, engordando la órbita de funcionarios del gobierno provincial”.

Según Soria el Gobierno ha anunciado obras que no se han concretado, como hace un año con un hospital pediátrico en Roca y ni pediatras tenemos. Nunca vimos el proyecto, la plata no está”, cuestionó.

Escuchá a María Emilia Soria, intendenta de Roca, en RÍO NEGRO RADIO:

