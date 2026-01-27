Es oficial: el Gobierno amplió el temario para las sesiones extraordinarias y habilitó el debate de la Ley Penal Juvenil

Javier Milei prometió en Mar del Plata sumar uno de sus proyectos más destacados en lo que respecta a la Justicia y su promesa se oficializó este martes con la publicación del Boletín Oficial.

En el decreto comunicó que la Ley Penal Juvenil finalmente ingresará en el temario de las sesiones extraordinarias y el oficialismo ya se prepara para poder aprobarlo.

El Gobierno amplió el temario para las sesiones extraordinarias

La Ley Penal Juvenil es un proyecto que impulsó Javier Milei en conjunto con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad. La medida de incluir su debate a las sesiones extraordinarias se confirmó con la publicación del Decreto 53/2026, el mismo lleva las firmas del presidente y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El texto normativo es corto, pero contundente. En su Artículo 1°, ordena: «Incluyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil«.

La decisión termina de concretar el anuncio político que realizó el presidente libertario en Mar del Plata cuando habló ante sus seguidores y dijo: «En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto».

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

