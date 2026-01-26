Javier Milei aseguró en Mar del Plata que «todas las promesas» de campaña se cumplirán antes de mitad de año

Javier Milei llegó este lunes en Mar del Plata para encabezar el «Tour de la Gratitud». Con un megáfono en mano y desde la esquina de Güemes y Avellaneda, el mandatario habló ante una multitud de cara al inicio de las sesiones extraordinarias. Allí, confirmó el envío de la modificación de la Ley Penal Juvenil y puso un plazo concreto para la ejecución de su plataforma electoral.

«Todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año«, sentenció Milei ante los militantes que se congregaron para recibirlo pasadas las 21:30.

El jefe de Estado, recién llegado del Foro de Davos, buscó reafirmar el rumbo de su gestión apoyándose en el contacto directo con la ciudadanía.

Qué dijo Milei este lunes en Mar del Plata

Acompañado por su hermana, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente hizo hincapié en la agenda legislativa que se activará el próximo 2 de febrero.

«Ya tenemos dictamen para la Ley de Glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables», aseguró.

En esa línea, ratificó que el equilibrio fiscal no se negocia: «Hemos aprobado el presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros».

El mandatario recordó la importancia electoral de la ciudad balnearia: «Allá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos y fue la base de la reconstrucción para el triunfo en octubre».

«La Derecha Fest» y agenda de playa

La visita de Milei a Mar del Plata no se limita a la recorrida callejera. Este martes, la agenda presidencial continuará en la playa, según anticipó el intendente local Guillermo Montenegro.

El plato fuerte será por la tarde, cuando el Presidente participe como figura estelar en «La Derecha Fest», un evento promocionado por los organizadores como «el más antizurdo del mundo».

La cita es a las 19:30 en el balneario Horizonte. Allí, Milei compartirá escenario con referentes del espacio como el escritor Agustín Laje, el biógrafo Nicolás Márquez y las diputadas Lilia Lemoine y Lilia «Tronco» Figliuolo, quienes estarán a cargo de la conducción.

El arribo del mandatario generó un fuerte movimiento en el centro marplatense. Según testimonios recogidos por un móvil de TN, la recepción se dividió entre simpatizantes de «los argentinos de bien» y manifestantes: principalmente, un grupo de jubilados que se acercó al hotel para reclamar contra el rumbo económico.