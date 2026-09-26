Vaca Muerta: un estudio de la Fundación Mediterránea muestra cómo el crecimiento de Neuquén se derrama sobre otros sectores

El estudio de la Fundación Mediterránea determinó el crecimiento de sectores fuera del petróleo (Archivo)

El crecimiento de las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta no quedó concentrado en la actividad hidrocarburífera. Un estudio elaborado por Jorge Day, responsable de la sección Regional del IERAL de la Fundación Mediterránea, concluye que Neuquén es el caso más claro entre las provincias analizadas en cuanto al efecto que un boom exportador puede generar sobre el conjunto de la economía.

El trabajo, titulado “Mayores exportaciones: ¿derraman sobre las economías provinciales?”, tomó como referencia el período comprendido entre 2023 y 2025 y analizó la evolución de la masa salarial privada formal real, es decir, un indicador que combina los cambios en el empleo privado registrado y en los salarios, descontando el efecto de la inflación. Day comparó el comportamiento del sector exportador de cada provincia con el resto de los bienes transables y con las actividades restantes, principalmente servicios.

Neuquén, el derrame más amplio

En el caso neuquino, el resultado muestra que el crecimiento no quedó limitado al petróleo y el gas. Según los datos difundidos por el IERAL, entre 2023 y 2025 la masa salarial privada formal real aumentó 17% en el conjunto de la economía privada.

Dentro de ese resultado, petróleo y gas registraron un crecimiento del 13%, mientras que el resto de los bienes transables avanzó 29%. En los demás sectores de la economía provincial, principalmente servicios, la masa salarial también aumentó 17%.

El dato que destaca el estudio es que el resto de los bienes transables creció más del doble que el sector petrolero y gasífero. En este grupo quedan incluidas actividades que producen bienes comercializables pero que no pertenecen directamente al complejo de hidrocarburos.

Para Day, ese comportamiento permite identificar a Neuquén como un caso de “derrame amplio”: el impulso originado en las exportaciones de Vaca Muerta alcanza a una porción más extensa de la estructura productiva provincial.

El gobernador Rolando Figueroa utilizó los resultados del estudio para plantear el desafío de que ese proceso continúe. En una publicación realizada en redes sociales, sostuvo: “Cuando crecen las exportaciones, tiene que crecer Neuquén” y destacó los tres datos de la investigación: 13% de crecimiento en petróleo y gas, 29% en el resto de los bienes transables y 17% en los demás sectores.

Figueroa vinculó esos resultados con políticas de su gestión como Emplea Neuquén, Compre Neuquino y la inversión pública, y señaló que el objetivo es que una proporción creciente del crecimiento se transforme en trabajo, empresas y oportunidades dentro de la provincia.

Qué mide el estudio

La investigación no busca medir únicamente cuánto aumentaron las exportaciones. La pregunta central es cuánto de ese crecimiento queda dentro del territorio provincial y se transforma en empleo, salarios y demanda para empresas y proveedores locales.

Por eso, Day separa el análisis en dos niveles. Primero observa qué ocurre dentro del propio sector exportador. Después analiza si el impulso llega a otras actividades de la economía provincial.

El autor advierte además que se trata de grandes agrupamientos y que dentro de cada uno pueden coexistir actividades con comportamientos diferentes. La masa salarial real permite, de todos modos, observar de manera conjunta la evolución del empleo formal y de los ingresos de los trabajadores privados.

En Neuquén, el resultado de esa medición muestra que el crecimiento de Vaca Muerta coincidió con una mejora salarial que alcanzó a sectores alejados directamente de los yacimientos. El dato del 29% en el resto de los bienes transables es, en ese sentido, uno de los principales resultados del informe.

El contraste con otras provincias

El estudio también permite poner el caso neuquino en perspectiva. Salta y San Juan, dos provincias con fuerte actividad minera, registraron aumentos de la masa salarial privada real, pero el impacto fue más concentrado en las actividades vinculadas con la propia cadena minera. En San Juan, por ejemplo, el resto de los bienes transables creció más que la explotación minera, en parte por el peso de las industrias proveedoras. El avance fue menor en comercio, servicios y construcción.

En Buenos Aires y Córdoba, el desempeño favorable de los sectores relacionados con el agro exportador tuvo un efecto más limitado sobre el resto de las economías provinciales. El IERAL señala que parte de la industria transable no agropecuaria y de otras actividades retrocedió durante el período analizado.

Santa Cruz presenta el caso inverso al neuquino. La minería mostró un crecimiento, pero el retroceso del petróleo y de otros sectores tuvo un peso suficiente para contrarrestarlo. La masa salarial privada formal real total cayó 15% entre 2023 y 2025, según los datos recopilados por el IERAL.

La conclusión general de Day es que un boom exportador genera oportunidades, pero no garantiza por sí mismo que toda la economía provincial crezca. El efecto es mayor cuando la actividad que exporta también genera empleo, mejora salarios y demanda bienes y servicios de proveedores locales, y cuando no existe al mismo tiempo una actividad importante que esté retrocediendo.

En esa comparación, Neuquén aparece como el caso más claro de derrame amplio: el petróleo y el gas crecieron, pero la mejora de la masa salarial también se extendió a los bienes transables no hidrocarburíferos y al resto de las actividades privadas de la provincia.

La puja con un exministro de Economía nacional

El cruce tuvo como protagonistas a Alfonso Prat-Gay, exministro de Hacienda y Finanzas de Mauricio Macri, y a Francisco Sánchez, exdiputado nacional por Neuquén y exsecretario de Culto de Javier Milei.

Prat-Gay pasó por el programa “Ahora en Jaque” y cuestionó el impacto de Vaca Muerta sobre la economía provincial. Según la declaración difundida en redes y recogida hoy por medios nacionales, sostuvo: “Me tomé el trabajo de hacer una recorrida, no llegué hasta Añelo para ver Vaca Muerta. Pero hice una recorrida entre pymes y la verdad que me llevó una imagen distinta de la que yo pensaba: no derrama ni en Neuquén”.

Luego agregó que el Gobierno presentó al sector energético como el que iba a beneficiarse del nuevo ciclo económico y planteó que, al visitar la provincia donde se concentra la actividad hidrocarburífera, encontró que ese efecto todavía no se traduce en el resto de la economía.

Alfonso Prat Gay estuvo en Neuquén y se sacó fotos en un partido de la Davis en el Ruca Che

La frase central, por lo tanto, es “no derrama ni en Neuquén”, una crítica que no se limita al impacto nacional de Vaca Muerta sino que apunta directamente a la economía de la provincia productora.

Prat-Gay fue ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación durante el primer año de la presidencia de Mauricio Macri. Fue designado el 10 de diciembre de 2015 y dejó el cargo el 31 de diciembre de 2016, cuando Macri decidió dividir el Ministerio de Hacienda y Finanzas en dos carteras.

Antes de llegar al gobierno de Macri, Prat-Gay fue presidente del Banco Central de la República Argentina entre 2002 y 2004 y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2013. El propio informe oficial de la gestión de Macri registra esos antecedentes.

El gobernador Rolando Figueroa respondió directamente a Prat-Gay y puso en duda el conocimiento que el economista tiene de la provincia: “Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el obelisco”.

Figueroa acompañó su respuesta con un estudio de la Fundación Mediterránea y le ofreció recorrer Neuquén en una próxima visita. La respuesta del gobernador se convirtió en el segundo capítulo del cruce público.

Quien terció en la disputa a través de la red social X fue Francisco Sánchez, dirigente del PRO y exdiputado nacional por Neuquén. Ocupó una banca en la Cámara de Diputados entre 2019 y 2023. Durante su paso por el Congreso integró el bloque del PRO/Juntos por el Cambio.

Después de dejar el Congreso, el gobierno de Javier Milei lo designó secretario de Culto de la Nación, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Su intervención introduce otro elemento al debate: no cuestionó solamente a Prat-Gay, sino que apuntó al propio debate político provincial. Escribió: “Lo que le recomiendo es que escuche a los neuquinos, la mayoría no siente que ese ‘derrame’ le llegue a su m2”.

Mientras el gobernador responde con indicadores sobre el crecimiento y el impacto de Vaca Muerta, Sánchez sostiene que la percepción de una parte de la población neuquina es que ese crecimiento todavía no llega a sus hogares y recurre al latiguillo que los medios no reproducen a los dirigentes que no están de acuerdo con Figueroa.