Estafa con planes sociales en Neuquén: así fueron las condenas a los 12 imputados

Luego de 32 jornadas de audiencia, el Tribunal emitió hoy su veredicto en la causa por la estafa con planes sociales. De las 14 personas que llegaron a juicio, dos resultaron absueltas por qué la fiscalía desistió de acusarlas. Las 12 restantes fueron declaradas responsables.

El Tribunal consideró que los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez (a cuya acusación adhirió Gustavo Kohon, representante de la fiscalía de Estado) no pudieron acreditar que los imputados fueran parte de una asociación ilícita. Los absolvió de ese delito.

Dijo que los hechos probados -la maniobra de desvío de fondos a través del ministerio de Desarrollo Social- encuadran en otra calificación y por eso los declaró responsables de administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida contra la administración pública.

Resultaron condenados como co-autores:

Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social.

Tomás Siegenthaler, ex Coordinador Provincial de Administración.

Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales.

Luis Gallo, exdirector de Finanzas.

Laura Reznik, la exdirectora de Finanzas.

Julieta Oviedo, la exdirectora de Tesorería.

Néstor Pablo Sánz, ex director de Fiscalización.

En calidad de partícipes primarios, por el mismo delito, se declaró culpables a:

Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury.

Lo que se conoció este martes fue el veredicto, que condensa los argumentos más importantes del fallo: los hechos probados, la calificación y la responsabilidad. La sentencia completa estará en 20 días.

Ahora se hará un segundo juicio para determinar la pena. Las partes podrán ofrecer prueba que los jueces evaluarán como atenuantes o agravantes.

El fallo fue por unanimidad y de la lectura participaron los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla.