A horas del veredicto por la estafa con planes sociales: expectativa en Neuquén

Se acerca el momento de la definición en la causa Planes Sociales en Neuquén. (Archivo/Matías Subat)

Menos de 24 horas faltan para que los jueces Juan Manuel Kees, Juan Ignacio Guaita y Luciano Hermosilla den a conocer el veredicto en una causa emblemática de corrupción en Neuquén, la estafa con planes sociales. Doce imputados esperan saber si serán declarados responsables de los delitos que les atribuyó la fiscalía. La expectativa crece en los tribunales y en la política.

La lectura comenzará este martes a las 11 y se podrá seguir en vivo por diario RÍO NEGRO. Como se anticipó, será una pieza minuciosa que desmenuzará las pruebas ofrecidas durante las 32 audiencias, un récord para la provincia.

Las preguntas que responderán

¿El fallo será unánime? La duda quedará despejada con rapidez: los jueces suelen anunciar al iniciar la difusión si llegaron a un acuerdo o tienen disidencias.

Las definiciones más esperadas son dos: si declaran responsables a los 12 imputados, y de qué delitos.

También deben responder a diversos planteos de la defensa, algunos de ellos extremos: un abogado por ejemplo pidió que declaren nulo el alegato de la fiscalía.

El veredicto es una especie de resumen de la sentencia escrita, y su contenido es igual de riguroso. Contiene un repaso por toda la prueba producida durante el juicio y, lo más importante, la valoración que hicieron los magistrados. Es decir, qué peso le asignaron a cada testimonio, pericia o documento, a favor o en contra de los acusados.

La acusación de la fiscalía

Como ya informó diario RÍO NEGRO, los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez formularon el alegato de acusación el 4 de septiembre pasado, con la adhesión de la fiscalía de Estado representada por Gustavo Kohon, querellante.

La teoría del caso de los fiscales es que entre septiembre del 2020 y julio del 2022 los imputados formaron una asociación ilícita que cometió, mediante una compleja maniobra, una estafa de 1.100 millones de pesos a valores actualizados.

El dinero fue destinado a sostener la estructura de punteros políticos del Movimiento Popular Neuquino y a gastos personales de algunos de los integrantes de la banda.

¿Hubo asociación ilícita?

Mañana en el veredicto, los jueces deberán definir si para ellos existió una asociación ilícita. Todos los defensores afirmaron en sus alegatos que la fiscalía no aportó pruebas para demostrar ese delito, el que tiene la pena más alta.

Vignaroli, Narváez y Kohon atribuyeron a cinco de los acusados ser los líderes de esa presunta organización delictiva:

• Exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza;

• Exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz;

• Exjefe de Programas, Marcos Osuna;

• Ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler, y

• Exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca.

Como integrantes señalaron a:

• Exdirector de Finanzas, Luis Gallo;

• Exdirectora de Finanzas, Laura Reznik;

• Exdirectora de Tesorería, Julieta Oviedo;

• Isabel Montoya.

• Valeria Honorio.

• Emanuel Victoria Contreras.

• Alfredo Cury.

Los demás delitos

Los jueces deberán pronunciarse sobre otra acusación de la fiscalía, que atribuyó a los 12 imputados el delito de fraude a la administración pública. Y a algunos de ellos -los que hicieron «extracciones ráfaga»- pidió que los declaren responsables de defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización del titular.

La resolución de los magistrados puede declarar a todos responsables, de todos los delitos, o ingresar en variantes: que ciertos acusados sean considerados culpables de algunos de los delitos que les atribuyen.

Los 9 condenados

Por la estafa con planes sociales ya hay nueve personas condenadas: en juicio abreviado aceptaron su responsabilidad y cumplen penas de 3 años de prisión en suspenso.

Esas nueve personas reconocieron haber participado de una asociación ilícita, junto con los que ahora tratan de despegarse.