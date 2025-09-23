Veredicto en la estafa con planes sociales: La fiscalía no probó la asociación ilícita, dijo el Tribunal

El exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, es uno de los acusados. Foto Matias Subat.

El Tribunal, integrado por Juan Guaita, Juan Manuel Kees y Luciano Hermosilla, consideró probado que hubo una maniobra «delictiva sistemática y organizada en el ministerio de Desarrollo Social» de Neuquén, entre septiembre de 2020 y julio de 2022. El dinero recaudado se acumulaba en la famosa «caja azul» e iba destinado a gastos de sostenimiento de la organización, y «alimentar una estructura de clientelismo político» que desarrollaba el Movimiento Popular Neuquino (MPN) con un «gravísimo perjuicio al erario público provincial».

Guaita fue el encargado de describir los hechos probados. Planteó que en este esquema hubo un aprovechamiento de personas en situaciones de vulnerabilidad, como adultos mayores, desocupados, personas con familiares con discapacidad que eran los que percibían el subsidio por desempleo.

El juez manifestó que la organización les entregaba solamente el 10% del aporte y retenía un 90%.

Sus integrantes, afirmó el magistrado, han «explotado de la necesidad» en un «esquema de abuso de confianza y de engaño sistemático».

«Esta maniobra ha evolucionado y ha tenido una mutación en el tiempo», destacó Guaita y subrayó la «capacidad de adaptación».

Faltan «referentes del MPN»

A la hora de explicar la calificación, Kees el presidente del tribunal, sostuvo que los fiscales Pablo Vignaroli (ausente en la audiencia) y Juan Manuel Narváez no probaron el delito de asociación ilícita. Manifestaron que lo que se produjo fue una administración fraudulenta.

Cuestionó duramente el trabajo realizado y exhortó a la fiscalía a que «profundice la investigación», ya que dijo hay «referentes del MPN cuya identidad no hemos tenido la posibilidad de conocer».

Insistió en que hay indicios de que la maniobra comenzó «antes» del 2020.

Los nueve que ya están condenados

Por la estafa con planes sociales ya hay nueve personas condenadas: en juicio abreviado aceptaron su responsabilidad y cumplen penas de tres años de prisión en suspenso.

Esas nueve personas reconocieron haber participado de una asociación ilícita, junto con los que ahora tratan de despegarse. El tribunal consideró que estos acuerdos no condicionan la decisión que estos jueces tomaron en el debate.

Se trata de Omar Ulises Rodríguez Quezada; Aaron Escobar; Gustavo Roberto Mercado; Carolina Beatriz Hernández; Pamela Alejandra Rivera; Gesel Roxana Tarifeño; Pamela Alejandra Cea; Rodolfo Andrés López y Adrián Meza Lizama.

Algunos cumplieron el rol de reclutadores. Se encargaban de buscar personas en situación de vulnerabilidad que calificaran para recibir el subsidio por desempleo, pero en el juicio oral quedó demostrado que también distribuían planes entre amigos y familiares, cumplieran los requisitos o no.

Otros fueron condenados porque aceptaron cobrar cheques destinados a beneficiarios de planes sociales. Se descubrió que las firmas de algunos endosos están falsificadas.

Estas personas depositaban los cheques en sus cuentas personales y cobraban por ventanilla.

El efectivo se lo entregaban a Ricardo Soiza, Pablo Sánz o Marcos Osuna.

En el caso de Meza Lizama, le alquilaba vehículos a la dirección de Planes Sociales en forma directa y cobraba con cheques de subsidios.

En el juicio oral se descubrió que el abogado Alfredo Cury ejercía defensas penales de militantes del MPN y Ricardo Soiza le pagaba los honorarios también con cheques destinados a planes sociales.