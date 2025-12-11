Estafa con planes sociales en Neuquén: seguí en vivo las penas que impondrá el tribunal

El juicio penal más largo que tuvo Neuquén desde 2014, cuando se puso en marcha el sistema acusatorio, llegó hoy a su fin. Luego de 39 audiencias, el tribunal integrado por Luciano Hermosilla, Juan Guaita y Juan Kees fijará las penas que deberán cumplir las 12 personas condenadas por la estafa con planes sociales durante el gobierno de Omar Gutiérrez.

El fiscal Pablo Vignaroli y Gustavo Kohon, querellante en representación de la fiscalía de Estado, pidieron penas de efectivo cumplimiento para todos, ya sea co-autores o partícipes primarios.

Este tribunal consideró que no probaron el delito de asociación ilícita, sino el de administración fraudulenta agravada, por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

Este cambio de calificación impacta en la escala penal, que ahora va de los dos a los seis años de prisión.

Las defensas, tanto la pública como las particulares, solicitaron la pena mínima, de ejecución condicional.

Hay que considerar que tres de los condenados -Ricardo Soiza, Néstor Sánz y Marcos Osuna- llevan 29 meses detenidos, primero con prisión preventiva y luego domiciliaria. Esto deberá ser descontado de cualquier pena que se les imponga.

De acuerdo a la sentencia del tribunal, entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022 este grupo de funcionarios, funcionarias y personal del ministerio se apropió de los fondos destinados al subsidio a la desocupación laboral. A valores históricos fue una estafa de 153 millones de pesos, que actualizados superan los mil millones.

El dinero se acumulaba en una “caja azul” que financiaba las campañas del Movimiento Popular Neuquino, aunque nunca quedó claro a dónde fue ni quiénes se beneficiaron de este desvío de fondos.

Quién es quién

De las 12 personas condenadas por administración fraudulenta, siete fueron declarados responsables en carácter de coautores. Son: Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siegenthaler, ex Coordinador Provincial de Administración; Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales; Luis Gallo, exdirector de Finanzas; Laura Reznik, exdirectora de Finanzas; Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería y Néstor Pablo Sánz, ex director de Fiscalización.

A los cinco restantes se les reprocha el mismo delito, pero como partícipes primarios: Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury.