Estafa con planes sociales en Neuquén: la causa empieza a jugar con el filo de los plazos legales

La revisión de la sentencia empezará el 27 de julio y terminará probablemente el 12 de agosto. Se acordó este viernes en una audiencia preparatoria. (Foto: Matías Subat)

La fiscalía de Delitos Económicos y las defensas de los 12 condenados por la estafa con planes sociales en Neuquén acordaron este viernes que la sentencia será revisada por un Tribunal de Impugnación después de la feria judicial de invierno. El cronograma acerca peligrosamente la fecha de agotamiento de plazos en una de las causas por corrupción más importantes de los últimos años en la provincia.

Por razones de agenda de jueces y abogados, licencias, y porque a nadie se le ocurrió suspender o acortar la feria -que este año tendrá dos días extra por feriados- la única fecha disponible para comenzar con el complejo juicio de revisión de las condenas es a partir del lunes 27 de julio.

Hay una remota posibilidad de que las audiencias sean en mayo, a pedido del fiscal Juan Manuel Narváez, pero los días disponibles son pocos. Y en junio no se fijará porque está programado un extenso juicio por jurados que ocupará la sala 12, la más grande. Un motivo discutible: la sala 15 también es amplia; o se podría buscar un espacio alternativo.

Dos jueces y una jueza

Los jueces serán Mauricio Macagno, Federico Sommer y la jueza Liliana Deiub. Son los únicos que hasta ahora no intervinieron en el caso; el resto está excusado o recusado. Un cuarto juez potencialmente disponible, Richard Trincheri, se jubilará a partir del 1 de julio y dejará su casillero en rojo.

Nadie puede saber cuántas audiencias habrá, porque tendrán derecho a exponer muchos abogados y abogadas: la fiscalía penal, la fiscalía de Estado y las defensas de los 12 imputados. Habrá que ver si les imponen un plazo y de qué extensión.

El único que adelantó su estrategia fue el inclasificable Alfredo Cury, el abogado condenado que se defiende a sí mismo: dijo que hablará durante «cinco días» para que los jueces escuchen sus argumentos.

Qué revisará el Tribunal de Impugnación

El Tribunal de Impugnación revisará varios aspectos del juicio. Uno de ellos, la calificación legal: la fiscalía desplegará sus argumentos en favor de la teoría de la asociación ilícita, un delito que el tribunal de juicio consideró «no probado».

Las defensas, por su parte, se expresarán en contra de la figura de la asociación ilícita. En una segunda parte de sus alegatos, pedirán que se reduzca la pena a la que fueron condenados sus clientes.

La investigación de la estafa con planes sociales, una de las causas de corrupción emblemáticas de la historia de Neuquén, comenzó con una denuncia en junio del 2022. La primera formulación de cargos fue el 29 de noviembre del 2022. Se lo declaró caso complejo por lo que este año, entre esas fechas, se cumplirán los 4 años improrrogables de duración total del proceso.

Hay plazo hasta entonces para que se pronuncien el Tribunal de Impugnación (la sentencia se conocerá a fines de agosto) y luego el Tribunal Superior de Justicia, al que seguramente recurrirán todos.

Las condenas aplicadas

Las condenas más altas, 5 años de prisión efectiva, fueron para el exministro de Desarrollo Social, Orlando Abel Di Luca; el excoordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler; y el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

Néstor Pablo Sánz y Marcos Ariel Osuna recibieron 4 años y 6 meses y 4 años, respectivamente, ambos de cumplimiento efectivo.

José María Gallo; Carolina Reznik (ambos directores Generales de Finanzas) y Julieta Oviedo (directora de Tesorería) fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso.

Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emmanuel Victoria Contreras recibieron 3 años en suspenso, y el abogado Alfredo Cury, 3 años y 6 meses de cumplimiento efectivo.