Cury y Reznik también fueron exonerados en la causa por la estafa con planes sociales en Neuquén

El abogado ingresó como trabajador al Estado en 2009. Foto Matías Subat.

Alfredo Cury y Laura Reznik, dos de las doce personas condenadas penalmente el año pasado por la estafa con planes sociales, fueron exoneradas por el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa. Este es un acto que se hace por decreto y es la máxima sanción administrativa que puede recibir un empleado estatal: ser echado luego de un sumario.

Ambos eran parte de la planta permanente y prestaban funciones en el ministerio de Desarrollo Social, engranaje de la millonaria maniobra de defraudación. Con la última reorganización ahora dependían del área de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

Cury es abogado e ingresó en el ministerio de Justicia en 2009, gestión Jorge Sapag, con un cargo político. Pasó al departamento de Legales del ministerio de Desarrollo y en 2011 tomó una jefatura en Coordinación de Gabinete. Estuvo además en Trabajo.

En el juicio fue imputado pero también ejerció como defensor de Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales.

Se le impuso una pena de 3 años y 6 meses como partícipe primario por administración fraudulenta.

A Reznik, exdirectora de Finanzas, el tribunal la declaró responsable como coautora por el mismo delito, y recibió una condena condicional.

A raíz del proceso que se les inició no estaban cobrando su salario: Cury desde mayo de 2024 hasta la actualidad y Reznik desde el mismo mes hasta el 17 de septiembre de 2025.

Como contó RÍO NEGRO en enero pasado, el personal investigado por participar de la estafa fue sumariado y va a ser sancionado progresivamente.

Según la sentencia penal, el MPN se financió ilegalmente con este desvío de fondos del ministerio de Desarrollo Social, entre 2020 y 2022, ocurrido durante el gobierno de Omar Gutiérrez. Se calcula que fueron $153 millones de pesos. El dinero estaba originalmente destinado a un subisidio a la desocupación.