Estafa con planes sociales en Neuquén: por primera vez Soiza aludió a Rolando Figueroa

El ex director de Planes Sociales de Neuquén, Ricardo Nicolás Soiza, volvió a declararse inocente de la acusación de ser el líder de una asociación ilícita que entre 2020 y 2022 cometió una megaestafa con el dinero destinado a planes sociales. Pero ahora introdujo por primera vez una alusión al gobernador Rolando Figueroa.

«Quiero que sea público», dijo Soiza dirigiéndose al tribunal que este martes confirmó su prisión preventiva. «Esta fiscalía ha armado esta causa porque es una fiscalía que responde al poder político. Es una causa política».

A pocos metros en la pequeña sala de audiencias lo escuchaban los fiscales de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, y el representante de la fiscalía de Estado, Gustavo Kohon.

Soiza continuó: «Habría que preguntarle, ya que me achacan tantas cuestiones a mí, ya que Al Capone sería un poroto al lado mío, habría que preguntarle las veces que pasó el gobernador actual por mi negocio, hay testigos de eso, y me decía que me fuera a trabajar con él y dejara el gobierno del cual yo era funcionario. Y yo por decir no, creo que estoy pagando todo esto».

Lo que dice y lo que no dice Soiza

Soiza trabajó para varios gobiernos siempre de la lista Azul del Movimiento Popular Neuquino. En sus múltiples declaraciones ante la justicia nunca aludió a los exgobernadores Jorge Sapag ni Omar Gutiérrez. Lo máximo que expresó fue que «por encima mío había un ministro», también sin dar nombres: fueron varios los que pasaron por ese cargo mientras él continuaba en la dirección de Planes Sociales.

El único exministro que hasta ahora está imputado es Orlando Abel Di Luca. Pero a diferencia de Soiza, está en libertad pese a que sobre los dos pesa la misma acusación: líderes de una asociación ilícita.

La mención a Sánz

En su declaración de este martes ante el tribunal revisor, Soiza también se refirió a esa disparidad de criterios. Machacó sobre Néstor Pablo Sánz, quien logró la prisión domiciliaria en noviembre del año pasado luego de una extensa declaración ante los fiscales.

«La persona a la que le encontraron dinero, que está filmado, que había comprado no sé qué propiedades, está en su casa, y yo sigo detenido«, dijo en referencia a Sánz.

Continuó: «Lo han dicho más de una vez: quieren que yo involucre a terceras personas para que yo esté en libertad. En una audiencia, un juez le dijo a la fiscalía: ¿entonces el señor Soiza tiene que hablar algo para que lo dejen en libertad? No me acuerdo qué juez era, un señor alto, morocho».

La referencia en este caso fue al juez Dardo Bordón, quien en una audiencia en noviembre del año pasado dijo que existían «asimetrías» en el trato que recibían los imputados. También mencionó que no encontraba respuestas para algunas preguntas.

Preventiva confirmada

En la audiencia de este martes el Tribunal integrado por Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Natalia Pelosso decidió por unanimidad ratificar la prisión preventiva de Soiza. Lleva un año y un mes detenido.

El defensor Esteban Sampayo viene reclamado la aplicación del artículo 115 inciso 3 del Código Procesal Penal, que otorga el beneficio de la libertad a los mayores de 70 años. Soiza cumplió el lunes esa edad.