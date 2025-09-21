Estafa con planes sociales en Neuquén: se espera un veredicto minucioso

El Tribunal se retira de la sala para deliberar.Volverán el martes, con el veredicto listo para pronunciar. (Cecilia Maletti)

El Tribunal que realizó el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén aprovechó casi todo el tiempo permitido por la ley para elaborar un veredicto que dará a conocer el próximo martes a las 11. Todo indica que será minucioso, complejo y que repasará punto por punto las pruebas producidas durante las 32 audiencias del juicio oral.

Los jueces Juan Manuel Kees, Juan Ignacio Guaita y Luciano Hermosilla tenían previsto dar a conocer el veredicto a lo sumo cinco días después de los alegatos. Incluso pensaban que estarían disponibles para realizar audiencias por otros legajos en la segunda mitad de septiembre, y habían iniciado conversaciones con la Oficina Judicial para el agendamiento.

Sin embargo, consumirán nueve de los diez días de plazo que les otorga el Código Procesal Penal para redactar un veredicto que oficiará a la vez de mensaje político hacia la sociedad, tengan esa intención o no.

Volumen de información

La dupla Gutiérrez-Mendaña abrió la rueda de alegatos de las defensas. (Archivo/Matías Subat)

El volumen de información que recibieron en las audiencias, la densidad de algunos alegatos, los obligó a recalcular los tiempos. El mero repaso de la prueba -70 testigos pasaron por el juicio- es una tarea delicada.

Además los jueces deben dar respuesta fundada a cada uno de los numerosísimos planteos de la fiscalía, la fiscalía de Estado y las defensas de 12 imputados. Si bien les quedan diez días más para presentar una prolija sentencia escrita, contra la cual en definitiva se presentarán las impugnaciones, el veredicto debe tener la misma rigurosidad.

Los declarados responsables

Habrá condenados, de eso no tienen dudas ni siquiera algunos abogados defensores.

Hasta se barajan fechas para el juicio de cesura, en el que se discutirán las penas que deberán cumplir los que sean declarados responsables: se habla de la primera y la segunda semana de febrero del 2026.

También se especula el piso de las penas que pedirán los acusadores en esa ocasión: 4 años de prisión efectiva. El máximo podría rondar los 10.

Dos fases diferentes y complementarias

El juicio oral, que comenzó el 21 de julio y terminó el 10 de septiembre, tuvo dos etapas claramente diferenciadas a tono con los dos sectores en los que, según la fiscalía, se dividió la presunta asociación ilícita: el «grupo Rivadavia» y el «grupo Anaya».

Osuna, Montoya, Sánz, tres de los integrantes del «grupo Rivadavia». (Matías Subat)

La primera fase tuvo como protagonistas excluyentes a los cuatro arrepentidos: tres mujeres y un varón que trabajaron en la dirección de Planes Sociales en Rivadavia 44, participaron de la maniobra, fueron imputados pero colaboraron con la investigación y terminaron como testigos en contra de sus testigos jefes.

El «grupo Rivadavia» lo integran Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización; Marcos Osuna, exjefe de Programas; Isabel Montoya; Valeria Honorio; Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury.

Las pruebas contra los tres primeros son las más nítidas. Incluso Sánz y Osuna admitieron su responsabilidad; son los únicos acusados que no pidieron la absolución.

La otra arrepentida

Ansiedad, a la espera del veredicto. (Archivo/Matías Subat)

La segunda fase del juicio apuntó al «grupo Anaya»: Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siegenthaler, ex Coordinador Provincial de Administración; exdirector de Finanzas, Luis Gallo; la exdirectora de Finanzas, Laura Reznik; la exdirectora de Tesorería, Julieta Oviedo.

Contra ellos también declaró una arrepentida; una funcionaria que fue mano derecha de Siegenthaler, estuvo bajo sospecha y se convirtió en testigo clave.

Prueba de carga

Contadora Agustina Martínez, uno de los pilares de la acusación de la fiscalía. (Cecilia Maletti)

El puente que conecta Rivadavia con Anaya es la pericia realizada por dos contadoras que trabajan en la fiscalía y el informe de un civil empleado por la Policía que analizó CPU y netbook secuestrados.

Las defensas desplegaron agresivos contrainterrogatorios que pusieron al límite la solvencia de las contadoras y el perito. ¿El puente superó la prueba de carga? La respuesta la tienen los jueces, y se conocerá el martes.