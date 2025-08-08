Estafa con planes sociales en Neuquén: la célebre caja azul tenía su propia contabilidad

La investigación de la estafa con planes sociales en Neuquén registró uno de sus picos altos cuando los «arrepentidos» revelaron que el dinero sustraído de los cajeros automáticos se guardaba en una caja azul, en el despacho de Ricardo Soiza. El recipiente y su color -coincidente con el de la línea interna del Movimiento Popular Neuquino en el gobierno- se convirtieron en sinónimos de la defraudación.

Fue por junio del 2023 y hubo quienes negaron su existencia. Pero en la decimoquinta audiencia del juicio oral contra los 14 imputados en la maniobra un perito informó que la caja azul tenía hasta su propia contabilidad: con toda prolijidad pero también con fuerte anonimato, quedaban registrados los movimientos de dinero.

Como informó diario RÍO NEGRO a lo largo de la cobertura de este juicio, parte de la maniobra consistía en retirar dinero de las cuentas que pertenecían a beneficiarios de planes sociales, a quienes se les retenía la tarjeta de débito y el PIN. Esa tarea la realizaban empleados del Ministerio de Desarrollo Social, la mayoría de los cuales ya están condenados o lograron beneficios por colaborar con la fiscalía.

Los billetes iban a parar a una caja azul en el despacho del director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, uno de los 14 imputados. De allí se armaban «paquetitos de 100.000 pesos» describió un testigo, o se llenaban sobres y se repartían entre «referentes» que pasaban a retirarlos.

Todo registrado

Los movimientos quedaron registrados, como lo demuestran algunas de las planillas de Excel almacenadas en los CPU que fueron secuestrados de la dirección de Planes Sociales el 31 de agosto del 2022, cuando estalló el escándalo, y luego en el Ministerio de Desarrollo Social en Anaya y Planas.

El perito civil de la Policía Gustavo Rosati analizó los 91 dispositivos secuestrados en el marco de la investigación. En 13 de ellos había información relevante. Son CPU, notebook, servidores, CD y pendrives. Declaró este viernes y continuará el lunes, con lo que batirá el récord de exposición de otro testigo, el subcomisario Gerardo Oviedo, encargado de reproducir las escuchas telefónicas.

«Falta pagar» y «blanqueo»

Una de las partes más interesantes fue cuando habló de la contabilidad de la caja azul. Las planillas de Excel fueron confeccionadas, según dijo en base a los metadatos, por el imputado Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización y mano derecha de Soiza.

Hay archivos de cada mes del 2020, y cada uno tiene dos solapas: «falta pagar» y «blanqueo». Se puede deducir a quién pertenecen algunos nombres, otros están más o menos encriptados como «embajador», «xxx» y «colombiana». Los montos varían, y en el global son millonarios.

Control sobre el voto

Desde la dirección de Planes Sociales también se ejercía un riguroso control sobre el voto de los beneficiarios de los planes sociales.

En ese sentido es muy significativo un archivo con el encabezado «Responde nota 070/21. Visto las presentes actuaciones y según lo solicitado a fs. 01, informo que se verificó el estado de las personas listada foja mencionada, resultando las siguientes observaciones».

Y a continuación una lista de personas junto a la observación «baja-no votó elecciones municipal», «baja-no votó elecciones generales» o «liquidado», en los casos que se supone sí cumplieron con el sufragio.

Referentes y programas

Otro tramo de las revelaciones está vinculado con los manejos de «referentes»: dirigentes políticos con cargos nacionales, provinciales y municipales que aparecen en extensos listados bajo el título «Programas», junto a beneficiarios y el monto que cobraron.

Planillas similares habían sido exhibidas en la audiencia del jueves por el cabo Edgardo Hernández, y el perito Rosati aportó este viernes mucha más información.

El contrainterrogatorio

El lunes será el turno del contrainterrogatorio de las defensas de los imputados. Se prevé otra jornada extensa y con fuertes cruces.

La audiencia de ayer empezó a las 8:50 y de inmediato se trabó porque las defensas se opusieron a la presentación de un PowerPoint de unas 150 filminas del perito, ya que no habían tenido tiempo de controlar su contenido.

Tras una larga discusión y más cuartos intermedios, el testigo empezó a declarar a las 11 y terminó a las 15:45.