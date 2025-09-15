Estafa con planes sociales en Neuquén: quiénes son los jueces que dictarán la sentencia

En septiembre de 2023, Neuquén era un hervidero político. En la Ciudad Judicial, la fiscalía formulaba cargos contra un exministro, funcionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social por la estafa con planes sociales, una investigación iniciada un año antes. Al mismo tiempo en el piso 11 del Consejo de la Magistratura, tres abogados competían en un concurso para convertirse en jueces.

Juan Guaita, Juan Kees y Luciano Hermosilla ocuparon, en ese orden, los tres primeros puestos en el concurso múltiple 216 y los designaron magistrados el 30 de noviembre con votos de todos los bloques presentes salvo la izquierda. Fue uno de los últimos actos de la Legislatura que acompañó la gestión de Omar Gutiérrez.

Dos años después son ellos quienes deben dictar el veredicto en el juicio contra 12 imputados por aquella estafa. Casi desconocidos fuera del círculo judicial, aquí se ofrece un breve perfil de cada uno.

Recorrido por la función pública

Nacido en Mar del Plata y recibido en la Universidad Nacional de esa ciudad: Juan Guaita. (Matías Subat)

Juan Ignacio Guaita es el que tiene mayor recorrido público. Es posible que mucho de lo que escuchó en las 32 audiencias del juicio oral le haya resultado familiar porque conoce la administración provincial desde adentro: fue subsecretario de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Jorge Sapag. En esa época el área dependía de la ministra Zulma Reina y el subsecretario de Gobierno era otro conocido, Mariano Gaido.

También fue director General de Coordinación de la Asesoría General de Gobierno y director de Asuntos Jurídicos y apoderado para asuntos judiciales del Consejo Provincial de Educación, todo entre 2010 y 2015. En junio del 2020 asumió como director de la Oficina Judicial Penal de la I Circunscripción Judicial, y en 2023 como juez.

En febrero dictó la absolución del exsubsecretario de Ambiente provincial, Juan de Dios Lucchelli, que fue ratificada por el Tribunal de Impugnación.

La condena y el hábeas

Presidente del Tribunal durante las 32 audiencias, un récord para la provincia: Juan Kees. (Matías Subat)

Juan Manuel Kees es el presidente del Tribunal, un cargo que se decidió minutos antes de que comenzara el juicio. Al ambiente político le cuesta encasillarlo: recibió con cautela los 18 años de prisión que le impuso al docente del Jardín 31 de Neuquén y un sector lo cuestionó cuando hizo lugar a hábeas corpus por la crisis carcelaria.

Como sucedió hace poco con el caso del juez Maximiliano Bagnat, hubo legisladores que pisaron el límite que separa a los poderes.

Con buena parte de su carrera en la justicia federal, en un concurso del Consejo de la Magistratura de la Nación quedó primero para ocupar una vacante en el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Su pliego, como el de decenas de candidatos, quedó estancado.

Se desempeñó como querellante por la APDH en juicios por delitos de lesa humanidad y como abogado de Zainuco. Lo tomaron de rehén en la Unidad 11; a partir de ese episodio a la organización que representa los derechos de las personas detenidas le prohibieron el ingreso a la cárcel.

Una decisión de vida

Nació en Cutral Co, es el más joven de los tres: Luciano Hermosilla. (Matías Subat)

Vivir la experiencia de ser tomado de rehén -aunque en otra cárcel- es algo que también conoce el tercer juez del tribunal, Luciano Hermosilla, otro surgido del semillero de la defensoría federal de Neuquén.

Trabajó en la defensoría federal de la víctima y en la defensoría de ejecución penal, lo que lo mantuvo en contacto con la población carcelaria.

A fines del año pasado se desempeñó como el juez técnico del jurado popular contra los autores del asesinato de Lucas Telmo, un caso conocido como el crimen de la Autovía Norte.

«Ser juez es más que un trabajo, es una decisión de vida«, expresó durante la entrevista personal en el Consejo de la Magistratura provincial.

Tiempo de deliberar

El pasado miércoles 10 terminó el juicio con las palabras finales de algunos de los imputados. A partir de ese momento los jueces pasaron a la deliberación secreta: se trata, en lo formal, de una o más reuniones en las que intercambian puntos de vista sobre toda la prueba producida y esbozan el primer borrador del veredicto.

El caso de la estafa con planes sociales fue declarado asunto complejo y el juicio se extendió más de 30 días, de modo que el plazo de la deliberación es igual de extraordinario: 10 días. Es la primera vez que se aplicará el inciso 4 del artículo 224 del Código Procesal Penal que concede esos tiempos.

De todos modos trascendió que la intención del Tribunal es dar a conocer el veredicto el miércoles 24 de septiembre, y si es posible un día antes.