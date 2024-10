Estafa con planes sociales: «Me cuesta creer que algún directivo del Banco no estaba al tanto», dijo Figueroa

En el acto por el 64 aniversario del Banco Provincia de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa se metió de lleno con las sospechas que rodean a la entidad y su rol en la estafa con planes sociales. «Me cuesta creer, al menos a mí, que algún directivo no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Me cuesta creerlo, me cuesta mucho creerlo», enfatizó en su discurso.

«Ojalá que la justicia investigue hasta el final de las cosas y quienes tienen responsabilidad lo paguen como corresponde», añadió.

Figueroa habló el jueves y entre elogios al presente de la entidad, mencionó que «el Banco ha sufrido un golpe a su buen nombre por algunas cuestiones que no tienen nada que ver con el personal, con el empleado habitual, de carrera, el que le toca trabajar».

Sospechas sobre el directorio

La diferencia entre niveles de responsabilidad que marcó fue clara. Hay fuertes versiones de que algún o algunos integrantes del directorio anterior pudieron tener cierto grado de compromiso con la maniobra que permitió cometer la estafa con planes sociales, por la cual 19 personas irán a juicio oral.

Entre las centenares de pruebas que ofreció la fiscalía de Delitos Complejos, anticipadas por diario RÍO NEGRO, figuran la presentación como testigos de gran cantidad de gerentes del Banco Provincia de Neuquén. Si bien la entidad fue la denunciante, no se descartan complicidades internas.

La investigación de la fiscalía no avanzó en esa dirección, o al menos no ha trascendido públicamente.

Reclamo público

Figueroa viene reclamando desde su discurso de asunción el 10 de diciembre pasado que haya condenas por la estafa con planes sociales. La fiscalía de Estado es querellante en la investigación penal, y podría presentarse también como actora en un futuro juicio para rematar los bienes de quienes resulten declarados responsables.

El gobernador de Neuquén afirmó que «si hay algo que no vamos a cubrir en este gobierno es cualquier ilícito».

«Nadie va a encubrir a nadie»

«Tenemos que estar muy atentos a cualquier tipo de maniobra que pueden llegar a llamar un poquitito así la atención, y eso por favor hágannos saber. Acá nadie va a encubrir a nadie, todo lo contrario. El empleado que nos haga saber cuando hay un ilícito va a ser premiado, porque lo tenemos que detener apenas están pensando en llevar adelante algún ilícito», agregó.

«Ha sido injusto lo que ha vivido el personal del Banco con determinado período, con determinadas maniobras, como me cuesta al menos a mí creer que algún directivo no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Me cuesta creerlo, me cuesta mucho creerlo».

A continuación señaló: «Ojalá que la justicia investigue hasta el final de las cosas y quienes tienen responsabilidad lo paguen como corresponde».

De vuelta dirigiéndose al personal, dijo: «Por eso les pido por favor que nos ayuden en este trabajo. Ante el menor indicio o sospecha de que existe una maniobra por favor hágannos saber, porque ese creo que es el cuidado del buen nombre que tiene el Banco».