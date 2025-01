Estafa con planes sociales en Neuquén: «Que me denuncie» y otros episodios desopilantes de la audiencia de hoy

El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el abogado Alfredo Cury supieron tener buena relación. Hoy están enfrentados y el terreno en el que dirimen diferencias es la causa por la estafa con planes sociales, en la que uno es acusador y el otro reviste el doble carácter de defensor e imputado. Este martes tuvieron uno de los cruces más serios.

Alfredo Cury le pidió al juez que dirigió la audiencia, Marco Lúpica Cristo, que «ponga en conocimiento del fiscal general (José Gerez) de la conducta del fiscal Vignaroli. Hay mal desempeño de su funciones».

Según el abogado, el fiscal perdió la objetividad: hoy le permitió a uno de los 19 imputados en la causa y a su defensor que se ausenten mientras que el año pasado, Cury no se presentó a una audiencia «y Vignaroli pidió que declaren mi rebeldía y mi captura», una medida extrema.

«Hay privilegios, hay trato desigual. ¿Por qué hoy no pidió rebeldía y captura?» para el imputado ausente, inquirió Cury.

El juez Lúpica Cristo le preguntó a Vignaroli si quería contestar. «No, que me denuncie, si cree que hay mal desempeño que me haga un jury«, respondió el fiscal jefe y se levantó como para irse, pero el juez se lo impidió.

«La audiencia no terminó, voy a resolver el planteo», dijo con firmeza.

El magistrado señaló entonces que «este supuesto encono tiene que ser analizado sobre estándares objetivos. No sé qué hay detrás, puede ser que no se lleven bien, pero no veo mala fe procesal, así que no voy a informar nada al fiscal general».

Luego sí dio por cerrada la audiencia.

El «gestor procesal» de la fiscalía de Estado

Las audiencias de planes sociales no se privan de tener detalles desopilantes, y la de este martes no fue la excepción.

Por ejemplo, la presencia del abogado Ismael Brat en representación de la fiscalía de Estado, querellante en la causa. Invariablemente ese rol lo desempeña desde hace más de dos años Gustavo Kohon.

Fue Alfredo Cury, como no podía ser de otra manera, quien le preguntó en qué carácter asistía a la audiencia. «Gestor legal», respondió Brat. En consecuencia, Cury se opuso a que tuviera voz.

Más a fondo, el defensor Gustavo Palmieri dijo que «la fiscalía de Estado ni siquiera tomó la precaución de enviar un representante con la debida asistencia legal. No existe la figura de gestor procesal en causas penales. No debe venir la fiscalía de Estado, que es el perjudicado en este caso, sin la debida representación legal adecuada».

Tajante, opinó que la audiencia no debió realizarse en esas condiciones.

Buenas tardes

Otro aporte lo hizo el defensor Maximiliano Gómez.

Cuando le tocó el turno de hablar, se produjo el siguiente diálogo.

-Buenas tardes -le dijo el juez Lúpica Cristo.

-Buen día -respondió el abogado. Eran las 9:45 de la mañana.

-Digo buenas tardes porque usted llegó 32 minutos tarde -le aclaró el juez.

En efecto, el abogado entró a la sala con la audiencia ya iniciada y se sentó en el sector de los defensores como si nada.