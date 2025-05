Corte en el centro de Neuquén este lunes: delegados de ATE denuncian «persecución», qué reclaman

El gremio ATE realiza un corte frente a la Casa de Gobierno de Neuquén este lunes. La medida de fuerza inició minutos antes de las 9:30 y afecta al tránsito sobre la calle La Rioja. Los manifestantes denuncian una «percusión» a delegados.

Miguel Pezzali, delegado de ATE, indicó a Diario RÍO NEGRO que se han labrado «sumarios a compañeros y compañeras, sobre todo a delegados, lo que vemos como una persecución gremial».

Cuál es el reclamo de ATE este lunes en el centro de Neuquén

«Hay una resolución del 2022 donde se aceptaba que los compañeros y compañeras pudieran ingresar a sus hijos a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) porque no tienen el sueldo suficiente para poder afrontar un gasto de guardería«, sostuvo. «No se está respetando esa resolución«, señaló.

ATE reclama este lunes en casa de Gobierno. Foto: Matías Subat.

Además, reclamó que hay situaciones de «cambio de función a ejecutoras sociales que hace 10 años hacen tareas como educadoras».

«Como no tienen el secundario alegan que no pueden ser educadoras y las mandan a cocina, limpieza, lo cual no corresponde«, reclamó.