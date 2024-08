Estafa con planes sociales: un tribunal dijo que cumplir 70 años no es un pase automático a la libertad

El juez penal Andrés Repetto fue claro: el solo hecho de que Ricardo Soiza, imputado en la megaestafa con Planes Sociales durante el gobierno de Omar Gutiérrez, haya cumplido el 5 de agosto pasado los 70 años no implica el cese automático de su detención. En cada caso se debe analizar si corresponde o no.

El magistrado presidió el Tribunal de Impugnación que resolvió hoy por unanimidad confirmar la decisión de la jueza de Garantías, Estefanía Sauli. Esto significa que Soiza continuará en prisión preventiva en la comisaría de Vista Alegre.

Su defensor, Esteban Sampayo, no planteó como alternativa la detención domiciliaria. Pidió directamente la libertad por la edad.

«Pueden darse casos en los que el riesgo procesal es tan evidente, tan patente, que por el solo hecho de que el imputado haya cumplido los 70 años, ello no implica que debe hacerse caso omiso a la existencia de ese riesgo procesal», afirmó Repetto. A su decisión adhirieron la magistrada Patricia Lupica Cristo y su par Nazareno Eulogio, que se conectó por Zoom.

Agregó que «corresponde a los jueces analizar en cada caso que cese la prisión preventiva, de la misma manera que cese el encarcelamiento en una unidad de detención respecto de la persona que está cumpliendo pena y que haya cumplido los 70 años».

Según el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, los peligros para la investigación siguen vigentes ya que hubo una imputada que declaró que Soiza direcciona el destino de las ayudas sociales de la provincia desde la comisaría.

Si esto se comprueba -que el acusado tiene influencia actual en la distribución- sería un golpe político para la gestión de Rolando Figueroa, ya que se revelaría como incapaz de producir el cambio que tanto pregona.

El jefe de «toda esta matufia»

En la audiencia, el imputado se dirigió al tribunal, aunque esta vez no nombró al gobernador como la última vez.

Insistió en que no es el jefe de «toda esta matufia» (referido a la maniobra que posibilitó la estafa). Manifestó: «me han hecho cargo de cuestiones que yo no estaba presente, no era responsable». Señaló que jamás obstruyó la investigación.

«Esto es una cuestión política, la fiscalía responde al poder político. No hay ningún argumento que me puedan decir a mi por el que yo pueda estar detenido, por lo que pasó o un hecho nuevo», aseguró.

Mencionó que Vignaroli le dijo a su defensor que a «los 70 años yo iba a salir». RIO NEGRO le preguntó al fiscal por esta conversación y él la negó.

Sampayo no logró tampoco levantar las inhibiciones contra los bienes de su asistido: una chacra (que no está a su nombre), un inmueble y una camioneta. El fiscal de Estado, Gustavo Kohon, que interviene como querellante, argumentó que es necesaria esta medida cautelar para evitar que en el futuro se declare insolvente, ante una eventual responsabilidad patrimonial. El Tribunal de Impugnación decidió mantenerla.

Soiza y Marcos Osuna son los únicos que se encuentran detenidos en estas condiciones. Pablo Sanz, «el arrepentido», logró hace rato la domiciliaria.

La causa aún no fue elevada a juicio: el 29 de septiembre vence el plazo de investigación. La preventiva de Soiza finalizará en enero de 2025.