Estela de Carlotto, sobre de Hebe de Bonafini: «fuimos compañeras, con diferencias, pero unidas en el dolor»

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó hoy que “es un día muy triste para la Argentina”, al referirse a la muerte de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, de quien dijo que se la va a e extrañar porque «personas así llenan la historia”.

“Siento una enorme tristeza, por supuesto que no somos eternas, pero fuimos compañeras durante 46 años, con dificultades, diferencias, pero unidas por el mismo dolor y en la lucha para tener justicia, por la verdad y para encontrar respuestas”, dijo Carlotto en diálogo con AM750.

“Es un día de duelo y seguramente la vamos a extrañar porque personas así llenan la historia”, agregó.

En relación a las públicas diferencias que existieron entre ellas, Carlotto apuntó que “no compartía muchas cosas con ella, pero eso no significa que seamos enemigas ni mucho menos, sino que tenemos caminos diferentes pero la lucha y el dolor es el mismo”.

Carlotto recordó que conoció a Bonafini a través de «Chicha» de Mariani, quien vivía muy cerca de Bonafini. “Cada una de nosotras entró (en la militancia de derechos humanos) cuando le tocó la búsqueda, porque fueron a lo largo de días y años que fueron secuestrando personas, formando centros clandestinos de detención en todo el país, el robo de bebés”, dijo.

“Por eso yo la conocí porque cuando me transformé en una luchadora junto a las Abuelas unos días después de que se forme esa comisión, porque ‘Chicha’ Mariani, que era la que había sufrido la primera pérdida y buscaba a su nietita, vivía a unas cuadras de Hebe, así que estuvimos en su casa más de una vez”, recordó.

La titular de Abuelas se refirió también a los muchos viajes al exterior compartidos con Bonafini al comienzo de su lucha. “Sobre todo viajamos mucho en el exterior para tener ayuda de Naciones Unidas, Consejo Mundial de Iglesias y muchos organismos más de todo el mundo para que se supiera lo que pasaba en Argentina porque los medios acá no los trasmitían”, dijo.

No obstante, “la tarea de Abuelas se bifurcó porque la búsqueda de los nietos no se podría realizar de la misma manera que la de los adultos, sino que teníamos que crear y creamos y dejamos leyes que van a impedir que se roben niños y no se encuentren nunca”.

Carlotto describió a Bonafini como “una mujer fuerte” que “sembró mucho”, y como una líder que siempre “proponía ideas”.

“Es una menos para la lucha, pero su voz va a quedar, su temperamento sembró mucho. Hoy es un día muy triste para la Argentina y hay que respetarla desde el dolor y el silencio”, dijo.

Respeto al futuro de la causa cuyas líderes sobrevivientes están en sus 90 años, Carlotto dijo estar “tranquila” porque los nietos recuperados están en condiciones de tomar esa posta.

“Yo el futuro lo veo con tranquilidad porque las Abuelas, sabiendo que cada día somos menos y algún día no va a haber ninguna porque así es la vida, ya tenemos incorporados hace años en nuestra comisión directiva a los nietos encontrados y a otros nietos que buscan a sus hermanos”, dijo.

“Estamos tranquilas porque sabemos que el día que no estemos, nuestros nietos nos van a reemplazar en la búsqueda de sus hermanos. Y que ya nos están reemplazando en algunos lugares a los que nuestra salud no nos permite asistir, con una idoneidad increíble y un fervor maravilloso por la historia tal cual fue”, concluyó.