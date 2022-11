Esto es en off: Añelo y Chos Malal, las prioridades de Rolando Figueroa

Fin de semana largo y el candidato a gobernador Rolando Figueroa tenía dos actividades en las que no podía decir que no. La fiesta de la producción en Añelo donde gobierna el único intendente del MPN que le manifestó su apoyo y en Chos Malal, la fiesta del chivito, era como una tentación porque fue intendente de la localidad y la celebración lleva su sello. La cosa es que, tal vez por cuestión geográfica, primero fue a Añelo. Después fue a Chos Malal donde fue acompañado por la candidata a vicegobernadora Gloria Ruiz. Entre las fotos que presumió de la visita a la ciudad que alumbró su camino político, no se observó a su exaliado Hugo Gutiérrez, el intendente.

Una rara muestra de amplitud en la cobertura oficial

El gobierno presentó una audiencia pública por el nuevo edificio de la municipalidad de Añelo y llamó la atención que en la cobertura periodística oficial se pusiera una foto del candidato a intendente de l diputado nacional Rolando Figueroa. Es una realidad sin discusión que se ofrece el aparato de difusión oficial para el candidato oficial del MPN pero, en este caso, hubo un gesto de buena voluntad. Fernando Banderet, agradecido.

Fernando Banderet es el candidato a intendente.

Parrilli y el desvelo por los títulos

El senador Oscar Parrilli le repreguntó al entrevistador de LU5 si quería un título porque insistía sobre la opinión de Rolo Figueroa. Al final sin quererlo lo dio. “Merece nuestro apoyo y en todo caso que surja otro, lo definiremos entre todos los que integramos el Frente de Todos”, dijo en relación con el candidato Ramón Rioseco, lanzado dentro de uno de los espacios del Frente de Todos. Rolo no dió, pero Ramón si.

“Fuerza Pablo, contá con nuestro apoyo”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, vino a visitar Neuquén en campaña a favor de Pablo Cervi. Fue el sábado pasado y filmó un video en la chacra en el que le dice que cuenta con el apoyo del comite nacional de la UCR para ser candidato a gobernador. A los tres días, la hija de Pechi Quiroga, Ayelén, y su estrecho colaborador Marcelo Bermúdez, salieron a apoyar a Rolando Figueroa.

La predicción de Andrés con Gloria

El diputado provincial Andrés Peressini le devolvió gentilezas políticas a su exaliada, la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz. Predijo en radio La Red que no iba a ser elegida vicegobernadora y que iba a volver derrotada a competir por la intendencia de Plottier. También la sacó de competencia a Julieta Corroza quien había perdido contra él. Ahora está con Marcos Koopmann, don Andrés.

Gutiérrez, el enemigo y una advertencia

“¿Saben adónde vamos a ir a parar cada uno si no cumplimos con esto que acabamos de decir?”, fue otra de las frases del discurso de Gutiérrez frente a la planta política provincial en el Duam. La advertencia incluyó una referencia a las estafas en Desarrollo Social: “Uno de nuestros enemigos se ocupó de poner diariamente un container de leña y carbón”. No dio nombres, pero habrán sabido interpretar.

Los memoriosos (y la web de Diputados) no dejan pasar una

Hubo polémica esta semana por las 62 casas que entregó el presidente, Alberto Fernández, hace dos meses en Roca. Los adjudicatarios dicen que nunca les avisaron que las cuotas se iban a ajustar por el sistema UVI y reclamaron una prórroga en los vencimientos, para discutir cambios.

El municipio rechazó esa posibilidad y recordó a los vecinos que el crédito hipotecario que tomaron prevé la creación de un fondo rotatorio con el recupero por cuotas, para seguir dando soluciones habitacionales.

Pero en eso de refrescar el pasado, siempre hay dirigentes con el archivo más activo que otros. Y uno de esos memoriosos viralizó un registro de la web de Diputados del 2018, donde aparece el nombre de María Emilia Soria acompañando un proyecto para reemplazar las UVI por el CVS cuando sea más beneficioso para los deudores.

La política, el Mundial y los consejos desoídos

En el gobierno municipal cipoleño no están leyendo a Mario Riorda, el “gurú” de Alberto Weretilneck. “No use recursos públicos para ser más mundialista que cualquier ciudadano de a pie”, escribió el especialista comunicación política en una columna para el diario Clarín, con “consejos para políticos”. Ayer desde la gestión Di Tella difundieron un video con intenciones épicas, presentando a Cipolletti como “capital oficial de la pasión Argentina”. ¿No será mucho?

Confluencia de JSRN y Nos Une Río Negro

La confluencia de Nos Une Río Negro -integrado por PJ orgánico, Nuevo Encuentro y el FR- y JSRN es innegable. Se inscribe el apoyo parlamentario a la reforma electoral, con Nicolás Rochas como impulsor. Una muestra ya asomó el día anterior en el Concejo Deliberante de Viedma cuando los concejales de JSRN designaron como juez de Faltas al secretario del bloque de legisladores del FR, Mauricio Merlotti. Aportó el voto también el concejal y apoderado del PJ, Luciano Ruiz. Completó el respaldo Pedro Sánchez, edil radical alistado al sector orientado a un acuerdo con JSRN.

Merlotti, nuevo juez de Faltas, junto a Evelyn Rousiot y Luciano Ruiz.

Afiliación suspendida para titular y vice

La Justicia Electoral Federal informó a la UCR rionegrina del registro “de la exclusión provisoria temporal de la afiliación de Ángeles Dalceggio y de Walter Carrasco”, es decir, la titular y su vice del Comité. Esa sanción se originó por el posicionamiento partidario, entre los hoy al frente de la conducción, que van por una alianza con JSRN, y aquellos apartados que creen en JxC y la candidatura de Tortoriello.

El embajador alemán y los goles de Japón

El embajador alemán, Ulrich Sante estuvo en Viedma. Ofreció una conferencia con la gobernadora Carreras. Estuvo atento al partido que jugaba la selección de su país con Japón. “Alguien sabe cómo van”, consultó. “Gana 1 a 0”, le dijeron .Siguió con una reunión con el vicegobernador Palmieri y los presidentes de bloques. Los goles nipones lo sorprendieron por las alarmas de la aplicación del celular de la legisladora Julia Fernández.

Peleando con el gobierno desde el campamento

El Campamento de Juventudes de la UP empezó ayer en El Bolsón. La coordinación es del responsable de Juventudes, Walter Sánchez, pero también viajaron Rodrigo Vicente y Mateo Canosa. El primero, titular de ATE, tuvo un día complicado, porque desde temprano recibió la lluvia de mensajes advirtiendo que el “mini-aguinaldo” se liquidó mal y tuvo que declarar el estado de alerta en medio del camping, con poca señal.

Producción: Mario Rojas, Andrea Durán, Hugo Alonso y Adrián Pecollo