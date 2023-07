Esto es en off: Arabela Carreras, el teléfono en manos libres y un enojo que no se irá rápido

Cuentan cerca de Arabela Carreras que ayer todavía le duraba la bronca con el jefe comunal de Campo Grande, Ariel Rivero, por la comunicación que tuvieron el miércoles, mientras vecinos cortaban rutas del Alto Valle Oeste, reclamando por el transporte escolar.

La gobernadora habló preocupada pero sin formalismos, sin saber que sus palabras eran escuchadas por varias personas más, porque el teléfono de Rivero estaba en manos libres.

Fue así como dijo que en materia de traslados de alumnos “históricamente se contrató de cualquier manera” y que algunos prestadores están “flojos de papeles”, revelando situaciones que seguramente no admitiría en público.

Carreras cortó el llamado cuando Rivero le dijo “te pongo en altavoz”, algo que ya había ocurrido.

Probablemente haya sido la última charla entre ellos en mucho tiempo.

Rivero y la charla desde la ruta con la gobernadora.

“Tata” le sigue poniendo picante a las reuniones

En la reunión del Consejo del PJ de Lamarque quedó su huella, porque fue el que más fuerte habló contra las prácticas del sorismo e incluso cuentan que el cruce con el legislador José Luis Berros fue áspero como pocos. Y el martes en Regina también hizo oir su voz, molesto por cierta “inacción” de algunos sectores peronistas en la campaña para las PASO. El intendente de Conesa, Héctor Leineker, no se está callando nada.

Bariloche, la “capital alterna” que convoca

Pasó Rodríguez Larreta el sábado. Pasó este jueves Waldo Wolff, que tenía prevista una visita a Cipolletti pero la suspendió y se quedó más tiempo en la cordillera, incluso para rechazar el traslado del monumento del General Roca. La historia reciente parece indicar que Juntos por el Cambio tiene más presente a Bariloche para su campaña nacional. Pero no es así. Sergio Massa tiene prevista una visita a la ciudad más poblada de Río Negro. Y dicen que será antes de las PASO.

Waldo Wolff (der.) y Roberto Brusa (izq.) en el Centro Cívico de Bariloche.

Temor al voto bronca en Bariloche

Los partidos políticos están de lleno en su campaña para las elecciones municipales del 3 de septiembre en Bariloche. Una encuesta, que circuló este mes pero se hizo en junio, puso en alerta a la dirigencia de Juntos Somos Río Negro por el “voto bronca” ya que un 85% no quiere oficialismo, aunque la gobernadora Arabela Carreras sigue en la cúspide de las mediciones. La oferta de 12 listas hace que los porcentajes aún sean bajos para todos los partidos habilitados. El foco ahora está en el nivel de participación en el tercer comicio del año en la ciudad.

El enojo que hace olvidar los principios

El bajo nivel de participación en las urnas de este año inquieta y en ciudades como Río Colorado se suma otro factor: la gran cantidad de heridos después del cierre de listas de esta semana, para las elecciones del 17 de septiembre. Pocas horas después de intentar ser candidatos, algunos de los que quedaron fuera se sumaron en redes sociales a las movidas en favor del voto en blanco. Ya lo dijo Groucho: “Estos son mis principios, pero si quiere…”

Primer triunfo: saltar las grietas dentro de JxC

Después del cierre de listas del lunes, en Huergo se activó rápido la campaña para la elección municipal. El oficialista Maicol Patelli protagonizó un acto el jueves y no sólo contó con el respaldo de la dirigencia provincial de JxC que milita a favor de Patricia Bullrich, donde el actual intendente Martínez es precandidato al Parlasur. También estuvieron radicales orgánicos, haciendo una pausa en su pelea con el PRO, para acompañar al crédito local.

Neuquén

A ver quién se anima con Leticia en las redes sociales

Un tuitero sacó a relucir que la diputada Leticia Esteves criticaba a la familia Rioseco en Cutral Co pero se olvidaba de la familia Posse en San Isidro. También le enrostró que es hija de un exministro de Jorge Sobisch. La legisladora no dejó pasar la mojada de oreja, respondió y cómo. “Gracias x reconocer la trayectoria de mi papá, retirado y jubilado hace más de 20 años. Soy diputada por la oposición al MPN. Es más, soy integrante del frente que le gano al MPN el 16 de abril. Soy libre y milito donde quiero”. Es probable que el inexperto tuitero no haya visto el cruce que tuvo la legisladora con a mismísima Patricia Bullrich. Así que, de ahora en más, tranquilo.

Leticia Esteves jugó en la campaña de Cutral Co y le respondió a un tuitero.

A Daniela y Rolo sí, pero a Gloria ni la hora

La diputada provincial del MPN y precandidata a diputada nacional Liliana Murissi recibió a la diputada provincial electa del MPN, Daniela Rucci. “Trabajamos la continuidad de proyectos importantes que impacten con incentivos a la producción e Industria”, escribió la actual legisladora. Marcos Koopman se reunió con Rolando Figueroa en el BPN y sigue sin responder los pedidos de reunión de transición de la vice electa Gloria Ruiz. Mmm…

Lo que faltaba: Jesús y los santos

El candidato a presidente de Libres del Sur, Jesús Escobar, hizo un spot donde se observa a la Virgen Desatanudos y al Gauchito Gil quienes además hacen referencia a San Cayetano y San Expedito. Los dos santos personificados dicen que no pueden más y que sólo una persona puede traer soluciones: Jesús Escobar. Bien hecho y el jingle tiene rima, lo que no es poco. Pero Jesús… ¡te faltó el toque patagónico con Ceferino!

Hambre y pasión, pide Mariano

El intendente Mariano Gaido adelantó que hará retoques en su gabinete antes de comenzar la segunda gestión. Quiere duplicarse en lo que hace y pidió que la primera línea de su gabinete sienta “hambre y pasión” en una suerte de salto de calidad política que prevé dar el jefe comunal, que tendrá todas las miradas en su segunda gestión como contrapoder del gobernador Figueroa. Que tal.

Marcelo y Darío ¿hay acercamiento?

El miercoles se cumplieron 71 años del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, Evita. La conducción del PJ de Darío Martínez convocó a una ofrenda floral ese día a las 9 en la temprana y fría mañana frente a la Catedral de Neuquén. La conducción del PJ de la ciudad de Neuquén de Marcelo Zúniga hizo una celebración, hasta con música, a la tarde. En la segunda convocatoria dicen que hablaron Pablo Todero y Darío Peralta con Lorena Barabini. ¿Acercamiento?

Carlos quedó pedaleando

El candidato a la conducción nocional de ATE, Carlos Quintriqueo, había tirado dardos contra Ramon Rioseco a quien endilgó meterse en las internas de ATE “inflando el padrón municipal en favor de su socio Julio Durval Fuentes” y que “en lugar de contribuir a la trampa debería regularizar a trabajadores que están precarizados. Fue más allá y auguró que el 23 se terminaba la familia en Cutral Co. Rioseco ganó la intendencia. Epa.

Producción: Hugo Alonso. Soledad Maradona y Mario Rojas.