Esto es en off: Berros quiere «likes» y sortea el primer juego peronista

Con reglas adaptadas a la impronta de las redes sociales de hoy, el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, encabeza una campaña para sumar “likes” con el sorteo del “primer juego peronista de la historia” que trae el abrazo icónico de Perón y Evita en la portada.

Con entusiasmo el parlamentario exhibió en un video que sorteará entre sus seguidores de Instagram “El gran descamisado” el 17 de noviembre a modo de celebración del Día del Militante Peronista.

¿De qué trata? Es un desafío lúdico al conocimiento de la historia del movimiento entre 1945 y 1973. La empresa que lo creó tiene siete alternativas distintas con el escudo del partido y los dedos en “V” . El roquense ¿podrá hacer podio en el peronómetro?

LLA sin bloque, pero con vehículo

Los legisladores libertarios no tienen reconocimiento de bloque pero Pedro Pesatti les habilitó un vehículo. Patricia Mc Kidd no quiere usarlo, porque meses atrás puso la lupa en la utilización de automóviles oficiales. Sin embargo, después de días estacionado, César Domínguez comenzó a usufructuar.

Participar aunque sin saber en qué

“Me llegó una notificación por mail” explicó Gonzalo Jacob sobre su presencia en la audiencia por el reconocimiento de Primero Río Negro. Hubo sorpresa general porque figuraba como apoderado de la Ucede, un partido que hace años perdió el reconocimiento judicial en Río Negro.

El minuto de silencio que desorientó

El dirigente libertario de Roca Julián Goinhex fue uno de los oradores de la audiencia pública por el presupuesto y desde el atril, fiel a su estilo irónico, pidió un minuto de silencio y a más de un asistente logró engañar con la pose, hasta que reveló que era por la inflación que justo ese día tocó su piso más bajo, del 2,7%.

El dirigente libertario pidió un minuto de silencio en la audiencia por el Presupuesto de Roca.

Pichetto será testigo en un juicio de peso político en Río Negro

El diputado nacional por Buenos Aires, Miguel Pichetto volvió a aparecer en Río Negro y anticipó que pronto estará en Bariloche como “testigo” porque fue requerido por la defensa de la exintendenta María Eugenia Martini en la causa Techo Digno.

El diputado estuvo en Regina en un acto semanas atrás.

Voto en la ONU generó enojo en Viedma

“Es inadmisible el voto que emitió nuestro país para no defender la violencia contra las mujeres y las niñas”reclamó la legisladora Maricel Cévoli de Juntos Somos Río Negro.

Dijo que “es otro ejemplo más del Gobierno Nacional en el abandono de las políticas de prevención y abordaje integral de las violencias por motivos de género”.

Neuquén

No jodan con la motosierra

Representantes de ANEL fueron a la comisión de Trabajo para hablar sobre las modificaciones a la ley de remuneraciones. Al final les preguntaron si querían hacer un cierre. La secretaria adjunta, Vanesa Jara, aprovechó y dijo que “la motosierra nacional” no se llevó a ningún empleado legislativo. Silencio atroz libertario.

¿A quién le habló el gobernador?

“Algún día vamos a poder llegar a tener una gobernadora de la provincia del Neuquén”, dijo el gobernador Rolando Figueroa en Neuquinas invierten. Justo cuando su relación con la vice Gloria Ruiz está en el freezer, no va a actos oficiales, y promete hablar. ¿Se lo habrá dicho a ella? no se sabe, Gloria hace silencio.

A diferencia de Milei, a Gaido no le cortaron el micrófono

Cumbre de los Alcaldes U20 en Río de Janeiro. El jefe comunal de Neuquén, Mariano Gaido, fue ayer uno de los que expuso y le pusieron límites: 7 minutos. Impulsando ciudades inteligentes y de bajas emisiones de carbono, fue el tema. Sus colaboradores le hicieron apuestas que no iba a poder resumir en ese plazo reducido. Lo practicó para que no le pase lo que le ocurrió al presidente Javier Milei en el America First Policy Institute donde le cortaron el micrófono y no tuvo derecho al pataleo. El neuquino en Brasil hizo todo el esfuerzo que pudo y lo dejaron exponer durante 11 minutos, todo un gesto de los organizadores que no le cortaron el micrófono. Gaido vendió Neuquén en 11 minutos.

Gaido participa del conclave de alcaldes del U20 en Brasil (gentileza)

¡Qué pasó, qué pasó que Carlitos se enojó!

El secretario General de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, en su carera al congreso nacional no descuida la defensa de los trabajadores estatales. Cargó contra la asesora General de Gobierno, María Perebroisin porque ahorra en no pagar por maternar y paga a amigos que en su horario laboral trabajan en otro lado. Teléfono para Rolo.

El día feriado y la diputada

La diputada Brenda Buchiniz, de La Libertad Avanza, reposteó un video de un joven quien se queja de que le den asueto a empleados públicos por el día del bancario y del municipal. Mensaje a los colegas de ella que están pensando en un asueto para quienes son practicantes de alguna iglesia evangélica. ¡Ojo!

Marita se hizo la rabona

María Fernanda Villone fue dos veces intendenta de Loncopue. Ahora es Secretaria de Deportes de la Provincia. “Lo mejor para vos Dani” publicó para saluda al intendente Daniel Soto el día del aniversario. El día anterior había estado en Las Lajas. Todos se preguntaban por qué no fue al aniversario. ¡Mmm!

Por Soledad Maradona, Daniel Vila, Mario Rojas y Andrea Durán