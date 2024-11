Tarifa eléctrica en Río Negro: Edersa justifica los aumentos y crecen los cuestionamientos

La reciente noticia que unos 10.000 clientes de la empresa Edersa sufrirán subas de hasta el 50% en la tarifa eléctrica de este mes generó un amplio debate por el costo que pagan los rionegrinos por el consumo de electricidad, que incluye voces críticas hacia el gobierno y la «falta de controles» por parte del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (Epre).

Los primeros cuestionamientos públicos llegaron desde el arco político opositor, con declaraciones del legislador provincial Luciano Delgado Sempé y del diputado nacional Martín Doñate, mientras que ahora se sumó la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca.

Desde la distribuidora volvieron a justificar los aumentos en «la quita de subsidios que ha dispuesto el gobierno nacional en las facturas de luz, y que ha golpeado y seguirá golpeando el bolsillo de miles de rionegrinos» e insistieron con el llamado «a aquellos que se cayeron del Nivel 2 en la segmentación tarifaria (el de mayor beneficio) a realizar el trámite urgente, porque si no pagarán una factura hasta un 50% más cara».

Además, en una clara respuesta a las críticas recibidas Fernando Barreto, gerente General de la empresa, pidió «no confundir a los rionegrinos con el tema de las tarifas» porque indicó que «los aumentos importantes han sido en el Costo de Abastecimiento, que durante este año se incrementó entre un 500 y un 600%, todo por decisión del gobierno nacional».

Agregó que «hay diferentes sectores que mezclan todo, haciendo que los usuarios no entiendan la situación. Incluso han dicho que el Ente Regulador (EPRE) le aprobó a Edersa una suba del 23% en el costo de transporte de la energía, cuando éste es un concepto que tiene que ver con el Costo de Abastecimiento, que no se define en la provincia si no a nivel nacional».

Barreto dijo que «acá la realidad es que los ajustes fuertes, las señales de sinceramientos de las tarifas, han sido de Nación. Tanto es así, que de la factura final de Edersa, apenas un 27% es el que se define en la provincia» y «ese porcentaje, el llamado VAD Operativo, es con el que nuestra distribuidora tiene que realizar todas sus acciones, tanto comerciales como operativas, además de realizar las inversiones, tener cada vez más inmuebles, comprar camionetas, camiones, grúas».

Los usuarios que consideren que deben ser beneficiario del subsidios, deben realizar el trámite de la segmentación tarifaria»y «desde Edersa haremos todo lo posible para llegar a ellos con información, ayudarlos a que vuelvan a tener el beneficio». Fernando Barreto, gerente General de la distribuidora de energía.

El responsable de la empresa también valoró el «importante plan de obras durante este 2024» con una inversión de «alrededor de 15.000 millones de pesos, quintuplicando el del año pasado», entre las que mencionó «una nueva Estación Transformadora en Choele Choel, nuevos alimentadores troncales en El Bolson y mejoras en el abastecimiento del Alto Valle».

Tarifa eléctrica: empresarios de Roca se sumaron a los cuestionamientos

La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca salió al cruce de las afirmaciones de la empresa de energía. Si bien reconoce los aumentos por el costo de abastecimiento desmiente que Edersa decida solo sobre el 20% de la tarifa.

La CAIC indicó que eso «no es correcto» y que «el mismo cuadro que proporciona Edersa lo contradice», porque la empresa «se lleva el 38% de la factura» y «todos esos conceptos son autorizados por el EPRE, o sea la provincia, pero omiten cierta información».

Fuente: CAIC.

Para la entidad empresaria «Edersa en concepto de distribución, autorizado por el EPRE, es reponsable del 43% del total de la factura», lamentó «el silencio cómplice del Ente Regulador» porque «el discurso es calcado, tanto la empresa como el EPRE, solo el 20% es lo que se decide a nivel provincial» y subrayó que es «totalmente incorrecto».

CAIC reiteró que «tanto Edersa como el Ente Regulador omiten entregar información comprobable» y explicó que «no discutimos la estructura de costos» porque «no existe información» pero «nos llama mucho la atención, la manera de desinformar a la sociedad con números incorrectos».