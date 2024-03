Esto es en off: De qué hablaron los jueces de Neuquén que fueron a un “retiro espiritual”

Jueces de toda la provincia se reunieron en un “retiro espiritual” poco frecuente. Sin diferenciaciones entre sus funciones, hablaron descarnadamente de preocupaciones comunes. Uno de los temas fue el Código de Ética, cuya redacción empezó hace años y nunca llega a una versión definitiva. ¿Por qué? La grieta es entre el interior (a favor de aprobarlo) y la capital (donde genera resistencias). Alguien que participó de la reunión se opuso con un argumento llamativo. “Es ponernos una pistola en la cabeza”, dijo. Y agregó: “No estoy de acuerdo con la austeridad como principio rector, porque eso quiere decir que no me voy a poder comprar un auto”. Habitantes de Narnia.

De secretario de Energía a colectivero con escalas

Darío Martínez está como en la madurez de su carrera política y se anima a sacar el velo de formalidad que pretenden darle quienes ocupan un cargo político. Hace un stand up para que sus proyectos, como los cole a gas, sean más entendidos por todos. Esta vez lo imitó a Mariano Gaido y se animó a manejar un colectivo y, además, se compró un micrófono corbatero y no anda a los gritos para hacer videos. Para los adultos, un mundo de 20 asientos.

El monumento y el mangazo

El intendente de Vista Alegre, José Asaad, no desaprovechó la visita del subsecretario de Cultura, Oscar Sarhan, y sin dejar de lado la cortesía que lo caracteriza, contó que hay un monumento al indio, al caballo y a su dueño en Costa de Reyes al que le falta mantenimiento. Al encuentro protocolar también asistió el intendente de Contralmirante Cordero Horacio Zúñiga. Se llama Horacio, no Marcelo, turco…

¡Es para Gaido que lo mira por TV!

El intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño detalló que lo recaudado en la Fiesta del Puestero fue de $ 113.355.000,00 y los gastos fueron de $ 45.093104,97. El municipio se había comprometido a que lo que sobraba, tras pagar los gastos, se divida con el CTH y así fue. El Puestero es la fiesta más popular del interior de la provincia y ahora se convirtió en la más transparente. En Neuquén, la Confluencia aún está en un manto de misterio. Madueño es de Comunidad.

La fiesta de Junín de los Andes dejó plata para repartir.

Luciana no cursó geopolítica

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, ya tiene dos metidas de pata. Una fue en enero cuando dijo que Silvia Canales es presidenta de la comisión de fomento de El Cholar cuando es municipio, es decir es intendenta. Ahora dijo que Arroyito es una localidad. Lucas Páez se puso como loco porque depende de Senillosa, no es localidad. Además la ruta es la 237 que cruza con la 22, no es la 234. Geopolítica para LOL.

Trashumantes pero en bicicleta

El intendente de Chos Malal Nicolás Albarracín publicó dos videos. Uno es de la trashumancia desde el rial donde se ve un piño que cruza el puente y otro donde Emiliano Bodar y Emanuel Guagliardo, excandidato a concejal de Neuquén por UNE, aprovechando el buen tiempo de abril para ir de Chos Malal a Ailinco. Así se transformaron en trashumantes pero en bicicleta.

Río Negro

Pesatti tiene un cocodrilo en el bolsillo

Hay murmullos entre los legisladores rionegrinos, pero en tiempos de austeridad, no pueden levantar mucho la voz. Igual, en la última reunión de Labor Parlamentaria, aparecieron las primeras indirectas. “Cuando estaba Bautista, era más generoso”, afirmó uno de los que lleva más de una gestión en el parlamento.

¿Cuál es la razón de la incomodidad? El fondo destinado para el alquiler de viviendas.

Esa percepción se mantiene desde hace tiempo en 90.000 pesos mensuales y el vicegobernador, Pedro Pesatti, no da señales todavía para una actualización. Dicen que el propio Bautista Mendioroz, hoy secretario en el bloque de la CC-ARI, convalidó las expresiones de disgusto, afirmando que Pesatti dejó caer mucho las asignaciones para los legisladores. Pero el vice sigue con el cocodrilo en el bolsillo, a pesar de los pequeños y sutiles aprietes.

De los sándwiches a la firma con lapicera

Los ánimos están sensibles en la Legislatura. La semana pasada se supo de la “batalla” por los sándwiches de miga, que llegaron solo a los legisladores en la última sesión. Y ahora trascendió la pelea entre miembros del PRO con el personal administrativo, que amenazó con no permitir la presentación de proyectos porque no venían firmados de puño y letra. “¿Vamos a tener que viajar a Viedma sólo para poner una firma?”, preguntaron con buen tino desde esa bancada. Finalmente, una decisión del vicegobernador Pesatti devolvió la situación al Siglo XXI y se permitió la firma digital.

Le dedicó un rosario, pero no para Semana Santa

Dicen que entre los suyos, le dedicó un rosario y no precisamente religioso. Pero en público, el legislador y exministro de Salud, Fabián Zgaib, evitó las declaraciones sobre el comunicado del titular de UPCN, Juan Carlos Scalesi, que atribuyó la crisis sanitaria a la “corrupción” en la gestión anterior del ministerio, involucrando también a la exgobernadora Carreras. ¿Se interesará algún fiscal por los dichos del gremio?

El exministro de Salud y actual legislador de JSRN, Fabián Zgaib.

Mates para todos en las oficinas de Rentas

No sólo es la fallida salida al bazar dentro del Ministerio de Obras Públicas. En Rentas también tienen su compra directa polémica. El expediente lleva el número 161321-ART-2024 y fue lanzado el 21 de marzo para comprar “set materos” por un valor total de 734.947,04 pesos. La apertura estaba prevista para el miércoles pasado en Viedma, pero en la web oficial todavía no aparecen datos del ganador del proceso. ¡Qué misterio!

El sueño de un acto sin prensa ni opositores

La presentación del Balance 2023 de Roca -con déficit por primera vez en 20 años- se hizo silbando bajito. Tan bajito, que no sólo no hubo anuncio del acto a la prensa, sino que tampoco invitaron formalmente a la concejal de la oposición, Belén Bavastri. La representante de Juntos Somos Río Negro hizo conocer su malestar, porque además de no informarla sobre la actividad con antelación, durante la presentación de los ediles no fue nombrada. Cuánta maldad…

Los ninguneados en el Congreso del PJ

No todo fue “unidad” en el último Congreso del PJ en Lamarque. El espacio -“Peronistas rionegrinos” -conformado, entre otros, por Convocatoria 23, Peronismo Militante e independientes- se fue molesto. Cuentan sus referentes que presentaron dos ponencias, una nacional y otra provincial para que sean tomadas por el pleno, pero “al más puro estilo de siempre” no las leyeron ni fueron incorporadas a la declaración oficial del encuentro.

Producción: Mario Rojas, Rodrigo Ramírez y Hugo Alonso