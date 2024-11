Esto es en off: dos «viejos amigos» peronistas unidos por Alberto

El vicegobernador Pedro Pesatti y Walter Cortés hablaron como viejos conocidos de la militancia peronista y ahora ambos destacaron un punto en común: Alberto Weretileneck, a quien el barilochense agradeció enfáticamente: “Me incorporó sin ningún tipo de celo político”.

El intendente Castro y su decreto de cargos hereditarios

El gobierno nacional anunció la eliminación de los cargos hereditarios en la administración pública y, en esa línea, los legisladores libertarios presentaron un proyecto de ley para replicar esa prohibición en Río Negro. En principio, no se conoce de normas provinciales en sentido de la direccionalidad de cargos a familiares, más allá de las prácticas individuales. Pero, el intendente Marcos Castro contradijo la tendencia fijada por Nación porque, según su decreto 1127 de octubre, hizo propio un proyecto del sindicato municipal y puso en marcha un artículo del Estatuto del personal para conformar ”un registro de hijos o hijas” de empleados, activos o fallecidos, para que tengan prioridad para acceder a cargos en la administración pública municipal.

Mate mapuche a un opositor de la causa

Juan Martín es un férreo opositor a los reclamos mapuches. Desde el bloque del PRO lo ratificó en su apoyo al proyecto de consultas que rechazan esas comunidades. Aún así, en el Plenario, el referente mapuche Orlando Carriqueo lo invitó con un mate y charlaron un rato. Alguien aclaró: “fueron compañeros de colegio”.

Un radical arrepentido

El exdiputado Hugo Castañón se jubiló y se retiró de la esfera pública. Pero la llegada de su amigo Walter Cortés al municipio lo hizo volver. Primero ensayó una tarea de nexo con la CEB y ahora iba a saltar al gabinete con un rol más político pero se peleó con otro miembro del equipo antes de arrancar y dio el portazo rápido.

“Accion deliberada” o “un error” del STJ

Fernando Frugoni, legislador del ARI, fue duro con la vocal del STJ, Liliana Piccinini al adelantar el voto a favor del proyecto Procesal Constitucional. Valoró que se sumara el “acceso a la información”. No estaba aunque la jueza “decía que sí. Parecía una acción deliberada”, dijo. Otro argumento: “un error” en el proyecto original del STJ.

Un viaje a Belgica para interiorizarse del GNL

Concurrió a la inauguración del hotel-casino del Viedma pero, al otro día, la diputada libertaria Lorena Villaverde se fue temprano del complejo para sumarse la comitiva nacional que viajó a Bélgica y Dinamarca para visitar plantas de GNL. La parlamentaria es la presidenta de la Comisión de Energía de Diputados.

Neuquén

Los celulares son a Figueroa lo que los “tosedores” a Milei

“Todavía no pudimos tener un acto en el que no suene un teléfono. De hecho, están sonando en este momento”. La locutora de los actos oficiales en Neuquén no sabía cómo hacer, el martes pasado, para que los asistentes callaran sus aparatos.

Hay una insistencia particular desde que inició la gestión de Rolando Figueroa (y que no ocurría con la de Omar Gutiérrez) para evitar ruidos disruptivos durante los discursos. ¿Le molestan al gobernador como al presidente Javier Milei los “tosedores”?

Otra particularidad del “nuevo Neuquén”: los asistentes se levantaron del asiento cuando ingresó el mandatario a la sala, como se pedía antes para los jueces. ¿No será mucho?

En cada acto del gobernador insisten en silenciarlos.

La foto que se hizo viral

En el lanzamiento de la mesa Cristina Presidente del Partido Justialista se juntaron los Parrilli, los Daríos y la senadora Silvia Sapag. “No se si no están convencidos, si no se llevan bien o si el fotógrafo dio un click justo justo justo”, publicó el periodista Alejandro Polizzo e invitó a ver las caras de la foto. Contentos no están.

El PJ de Neuquén se unió tras la figura de Cristina.

A Gaido le tocó jugar contra Pelé

Mariano Gaido, antes de ser intendente, ganó visibilidad por ser el ministro que negociaba con los gremios. Eran otros tiempos y había otros dirigentes que hoy ya no están: imposible cerrar paritarias anticipadas sin un día de paro.

“A mí tocó el Brasil de Pelé”, se diferenció.

El ministro dice que no hace magia

El ministro deEconomía, Guillermo Koenig, superó la etapa de “lo estamos analizando” a la de dar datos, que es lo que se reclama. Al salir de la presentación del presupuesto de Gaido, fue abordado y al preguntarle sobre una previsión económica dijo que no es mago para saberlo. ¡Bien!

El diputado viajero

El presidente del bloque del MPN, Gabriel Álamo, como buen profe de matemáticas contó 16 parajes, comunidades y localidades que visitó, él solito, durante octubre. Se nutrió de opiniones y palpó la realidad por fuera de su banca. Demostró que tiene expertise político como otros de su partido. ¡In your face community!

¿Cuánto tiene de feminista Nadia?

Con tres emojis de una carita llorando de risa, la diputada nacional Nadia Marquez (La Libertad Avanza) se refirió a los tres diputados libertarios de la Legislatura, que se identifican con ese ideal pero no adhieren a Javier Milei. “Ellos tiene de libertarios lo que yo tengo de feminista: NADA”, y por ahora nadie la contradijo.