Esto es en off: El cruce entre Baby Etchecopar y Javier Milei

Por Rodis Recalt

El episodio sucedió en los pasillos de América TV. El diputado Cristian Ritondo salía del estudio donde se emite el programa de Viviana Canosa y se iba al estudio donde se hace Intratables. En el camino se cruzó con el también diputado Javier Milei. Se fundieron en un abrazo y se quedaron charlando. Pasó una persona y le pidió una selfie a ambos. Click, foto.

Mientras dialogaban los dos parlamentarios, se acercó el conductor Baby Etchecopar que estaba camino al estudio del que salía Canosa, para arrancar su programa. “¿Qué te pasa, Milei, que no venís a mi programa?”, le preguntó en tono intimidatorio. El diputado no se apichonó y le contestó: “Yo no voy a programas donde me amenazan”.

“¿Quién te amenazó, boludo? ¿Quién te crees que sos? ¿Presidente? ¿Sos un diputado de cuarta?”, le respondió Etchecopar.

El diputado Ritondo estaba incómodo con la escena e intentó poner paños fríos, pero la discusión no paraba de escalar. Al final Etchecopar se fue porque empezaba su programa y Milei quedó sorprendido porque no vio venir la discusión.

Larreta , entre Jujuy y Río Negro

Horacio Rodríguez Larreta, que aspira a ser presidente en 2023, está trabajando, desde el año pasado, en su armado nacional. Como cabeza de esa construcción, en esta primera etapa, está Diego Santiili, ex vicejefe de Gobierno porteño y actual diputado nacional.

La semana que acaba de terminar los tuvo visitando Jujuy, donde se reunieron con el gobernador Gerardo Morales. Con el caudillo radical del norte suele haber fricciones, porque Morales también quiere competir en la carrera presidencial. Pero eso a Larreta no le impide buscar una foto para mostrar unidad dentro de Juntos Por el Cambio.

En esa construcción también está la provincia de Río Negro, cuyos representantes recibirá en los próximos días en sus oficinas de la calle Uspallata en el barrio de Parque Patricios.

Las autoridades partidarias provinciales es un tema que está casi cerrado y quedaría con el diputado nacional Aníbal Tortoriello como presidente del Consejo partidario y con el legislador provincial Juan Martín a cargo de la Asamblea.

Una novedad en la nueva composición de la lista es la tímida inclusión del exsecretario de Seguridad nacional, Eugenio Burzaco, como último vocal. Burzaco tiene la mira puesta en Río Negro con la intención de construir una candidatura para la intendencia de Bariloche.

Doñate enojado con Soria



La Fiesta de la Manzana dejó heridos en la conducción provincial del Frente de Todos. La paz que se había firmado entre el Ministro de Justicia de Nación, Martín Soria, y el senador nacional Martín Doñate parecería atravesar una crisis y uno de los protagonistas se encarga de dejar en claro su molestia.

Doñate está ofendido porque Soria no lo invitó a la Fiesta de la Manzana de este año. Desde el entorno de Soria sospechan que estaría demasiado cerca del exgobernador Alberto Weretilneck, quien planea volver a la provincia en 2023.

Los observadores de los detalles estarán mirando si Doñate estará entre los invitados a la Fiesta de la Actividad Física, en Cipolletti, la semana próxima.

No hay “halcones y palomas”. La UCR tiene “perros y pulgas”

Atrás quedó el tiempo de convenciones multitudinarias. La UCR ahora tiene reuniones acotadas, como la que hizo en Cervantes el Instituto “Pablo Verani”. Lo llamativo fue cómo titularon el comunicado oficial del encuentro: “El radicalismo se sacude las pulgas y da inicio al debate político”. Habrá que esperar ahora si alguien le pone nombre y apellido a esos nocivos insectos partidarios.

El ministro de Producción se mantiene en forma

El viernes se lo vio al ministro Carlos Banacloy, en una de sus tradicionales caminatas por el Bicentenario, en Roca. Un dirigente de JSRN que lo vio dijo que se está preparando para una caminata más larga: la campaña 2023 a la intendencia. Incluso se habla de un apoyo explícito de Weretilneck en una cena reciente. Otros referentes ponen en duda ese aval. Por las dudas, Banacloy se mantiene en forma.

Otro robo en Viedma al poder que incomoda

Jueces y funcionarios gubernamentales fueron víctimas de robos en Viedma. Y la nómina sumó la última semana al titular del bloque del oficialismo, Facundo López. El ingreso de desconocidos a su domicilio en su ausencia concluyó con un faltante no definido de pesos y dólares. Lo ocurrido alertó y movilizó a uniformados y miembros de la Justicia. Por ahora, sin resultados.

La organización del raid municipal en la Nación

“La organice yo”, respondió la gobernadora Arabela Carreras frente a los sorprendidos por el raid de los jefes comunales rionegrinos por despachos oficiales en Nación, incluyendo encuentros con la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Larivera y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Acá, los intendentes coincidieron en requerir cámaras para sus localidades.

La negociación salarial y la cláusula negada

Un detalle del que no se habló estas semanas de negociaciones salariales: el acta que firmaron ATE y UPCN el año pasado por una suba del 53% anual tenía una cláusula para la “cancelación total y definitiva” de las actualizaciones del acuerdo de febrero del 2020, incumplido por la pandemia. Llamó la atención que el Ejecutivo no les refrescara la memoria frente al reiterado reclamo para que “paguen lo adeudado”.

Mansilla lanzó campaña ajena para el 2023

El diputado del Frente de Todos, Mariano Mansilla, ya dio vuelta la página tras el desplante de su bloque con su reelección a vicepresidente segundo de la Legislatura. Ahora está dedicado a proyectos futuros y uno que lo tiene entusiasmado es la candidatura de Andrés Peressini como intendente de Plottier. “Lo estoy medio largando sin avisarle”, reconoció ayer en la radio. Dijo que no está 100% seguro, pero hará todo por convencerlo.

Escobar, entre los vistos y la respuesta de Sánchez

La propuesta de Libres del Sur para generar consulta popular donde la gente diga si está de acuerdo o no con pagarle al Fondo Monetario derivó también en una carta abierta a los legisladores. “No legitimen en el Congreso la estafa de Macri y el FMI”, escribió el exdiputado Jesús Escobar en una interpelación a los representantes neuquinos, vía Twitter. “Tomo nota. Gracias Jesús”, fue la respuesta de Francisco Sánchez. El resto le clavó el visto.

El Poder Judicial ahora “respira humanidad”

Germán Hellriegel era el asesor general de Gobierno. Dejó su cargo porque ganó un concurso en la fiscalía. Trabajará codo a codo con José Gerez en un área de elaboración de dictámenes. El secretario del Copade, Pablo Gutiérrez Colantuono, compartió en redes una foto juntos: “El poder judicial neuquino incorpora a alguien que vive, siente y respira humanidad.” Ya no llenará sus pulmones en Roca y Rioja, sino que lo hará en el edificio de Leloir.

Producción: Hugo Alonso, Andrea Durán, Adrián Pecollo