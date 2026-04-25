Ya podés acreditarte para participar de las 13° Jornadas de Energía de Diario RÍO NEGRO 

La 13° edición de las Jornadas de Energía incluirá este año una ronda de negocios. Foto archivo.

Bajo el lema “Energía que exporta futuro”, la 13° Jornada de Energía ya tiene fecha confirmada para el próximo 20 de mayo y se desarrollará en la ciudad de Neuquén, en el corazón de la principal región productiva del país.

El Diario RÍO NEGRO volverá a reunir a los principales protagonistas de la industria hidrocarburífera en una nueva edición del encuentro más relevante del sector que este año incorporará por primera vez una ronda de negocios.

Los interesados en formar parte del evento pueden hacerlo inscribiéndose de manera online en el siguiente link: https://www.rionegro.com.ar/evento-energia-on-2026/ .

En esta edición, el eje estará puesto en el papel que cumple Vaca Muerta como plataforma para la generación de divisas. La producción no convencional ya comenzó a posicionarse como una fuente estratégica de exportaciones para el país, y las proyecciones del sector anticipan que ese aporte podría multiplicarse en los próximos años con nuevos proyectos vinculados tanto al crudo como al gas natural.

Como en cada edición, el evento buscará ofrecer una mirada de primera mano sobre los desafíos y oportunidades que atraviesa la industria energética argentina.

La jornada se realizará en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén y contará con un formato dinámico que incluirá entrevistas mano a mano con los protagonistas de las empresas líderes, paneles de análisis de la visión gubernamental desde las provincias y los municipios involucrados, como así también desde el gobierno nacional.

Durante la jornada participarán de las charlas referentes de empresas operadoras entre las que estarán YPF, Pan American Energy (PAE), Vista Energy, Phoenix Global Resources, TanGo Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol, GeoPark y muchas más.

Además, desde el sector gubernamental formarán parte de los análisis los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el secretario de Coordinación de la Nación, Daniel González.

El encuentro pondrá el foco en el presente y las perspectivas de una formación que en poco más de una década transformó la matriz energética argentina. Foto archivo.

Por primera vez en sus 13 ediciones, las Jornadas de Energía del Diario RÍO NEGRO incorporará una ronda de negocios, consolidando al evento no solo como espacio de análisis, sino también como plataforma concreta de vinculación comercial.

Esta tendrá lugar luego del tradicional ciclo de charlas, desde las 14:30 a las 17:00 y para poder participar de la misma el acceso será exclusivo para quienes realicen la inscripción online previa.

El evento es organizado por el Diario RÍO NEGRO y cuenta con el auspicio del Gobierno de Neuquén y el Gobierno de Río Negro, YPF, la Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, TSB, Tecnodiesel, Grupo San Cristobal, OPS SRL, Nippon Car, Todo Hierro, Phoenix Global Resouces, Vista Energy, Pluspetrol, Shell, SerPI, Petroleros Sudamericanos, Alberta, Global Oil, Rakiduamn, Tecfield, IJAN, Confluencia, Tecpetrol, Pampa Energía, Decker Camiones, Estudio Muguerza, Ingeniería SIMA, Municipalidad de Añelo, HDI, TGN, Chevron, Municipalidad de Cutral Co, Banco Patagonia, HORMIX, Laboratorio Praxis, AESA, GeoPark, Lotería de Río Negro, Horizonte Seguros y Radio RÍO NEGRO.

Todas estás compañías acompañan el crecimiento de una actividad que se consolidó como una de las principales apuestas de desarrollo para la región y para el país.