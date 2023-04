Esto es en off: El ministro que tuvo que disculparse por un mensaje en Facebook

Se viralizó desde el jueves una captura de pantalla del sitio en Facebook del legislador peronista José Luis Berros. Pero no por una publicación del dirigente sorista, sino por un comentario de una foto que subió en el 2019, escrito desde la cuenta personal del ministro de Producción y excandidato a intendente de Roca por JSRN, Carlos Banacloy.

No sólo fue llamativa la intervención en algo que ocurrió hace cuatro años, sino que el mensaje no tenía nada que ver con la política. Era un reclamo, en un tono enérgico a alguien que supuestamente trabaja en el mismo centro médico que la esposa del ministro, a quien habían dado vinos de la bodega familiar y que aparentemente no fueron pagados.

Berros reaccionó con ironías y le pidió que deje de “stalkearlo”. Banacloy pidió disculpas públicas, asegurando que alguien de la bodega había usado su cuenta.

El choque de Tortoriello obligó a bajar línea

En la campaña suelen borrarse los límites y por eso no están de más los mensajes preventivos. Eso fue lo que hizo el candidato a legislador por el Alto Valle Centro de Vamos con Todos, Luciano Delgado, que el lunes temprano bajó línea a su equipo, para que a nadie se le ocurra postear algo relacionado con el choque fatal que protagonizó Aníbal Tortoriello. “Le puede pasar a cualquiera”, advirtió.

Candidato a la mañana, albañil a la tarde

No sólo son las ideas. La campaña también exhibe la enorme diferencia de recursos entre los partidos. El candidato a la gobernación por el FIT-U, Gabriel Musa, no puede tomar licencia para hacer proselitismo y organiza sus horarios día a día, para no incumplir obligaciones. El exconcejal de Godoy es albañil y ayer pasó sin pausa de una recorrida por radios al mundo de la construcción. “La remo en dulce de leche”, aseguró.

El debate que todavía no es obligatorio

Después del debate previo a los comicios municipales de Roca, la CAIC junto a la UNCo, la UNRN y el IUPA avanzan ahora para repetir la experiencia con los postulantes a la gobernación. Será el martes 11 en la Fadecs y hasta ahora hay buenas señales sobre la participación de los nueve dirigentes que encabezan las 11 listas, aunque todo se resolverá en los días previos al evento. Esa incertidumbre se reduciría si la provincia tuviese una ley, como la nacional, que haga obligatorios los debates.

Lluvia de elogios entre Soria y la UP

Después de ganar las elecciones locales, María Emilia Soria llamó al diálogo a sus opositores y los primeros en ir a su despacho fueron los dirigentes del Frente Somos Unidad Popular y Social. Y la semana pasada, durante las actividades por el 24 de Marzo, la intendenta de Roca tuvo un cálido encuentro con el candidato a gobernador de esa misma fuerza, Rafael Zamaro. Desde la UP valoraron el respeto mutuo y dijeron en un comunicado que Soria incluso planteó “la posibilidad de que la política nos dé la oportunidad de tener un nuevo encuentro”. Armonía total.

Números que van y vienen en Allen

Más cerca de las elecciones, más circulan datos de encuestas a nivel local. En Allen el oficialismo, que busca la reelección de Liliana Martín, se entusiasmó con un sondeo que llegó a fines de la semana pasada, con una proyección de ventaja para la lista de Nos Une Río Negro. Ese mismo trabajo asigna una buena cosecha al radical Marcelo Román, que captaría al electorado identificado con Javier Milei en la ciudad.

Neuquén

Lola lo mira a Pancho enojada por su pariente

Elcandidato a diputado provincial por el UNE, Francisco Pancho Baggio, propuso en sus redes ubicar donde estaba Lola la gatita de Matías Césari que no se perdió detalle de la entrevista que le hizo. El felino estuvo atento, del lado de afuera, en el marco d e la ventana. Hubo quienes le hicieron bromas en relación con el puma de la península d Hiroki al que Baggio en su calidad de secretario de Ambiente de Mariano Gaido persiguió sin éxito durante dos semanas. Otros dicen que la gata no perdona la ocurrencia de Gaido de operar un par sin tener licencia de veterinario y como Baggio ahora es seguidor de Gaido… En fin, así que seguro que la gata algo presentía.

Luciana sorprendió con los carteles

La guerra silenciosa por el tamaño y el lugar donde se colocan los carteles con la cara de los candidatos tuvo un respiro. Lo capitalizó Luciana Ortíz Luna, la candidata a diputada provincial por el partido de Rolo Figueroa. Aprovechó lugares de circulación para mostrar carteles de gran tamaño pero levantados por ella y sus seguidoras como en una protesta pero en positivo. Poca queja y más ingenio.

Francesca le mandó saludos a CFK a través de Wado

“Fue muy lindo conocer a Francesca. Sinceramente me sorprendió cuando me pidió una firma y su emoción me conmovió. Un saludo grande para vos y tu familia, especialmente a la abuela que “me ama” ?? Le voy a hacer llegar tu saludo a Cristina Fernández de Kirchner”. El ministro del interior Eduardo Wado de Pedro en Neuquén recibió a una niña que le preguntó si la veía a Cristina y si era así que le mandara un saludo. Muy tierno.

Carnaghi peleador

El diputado nacional por el Frente de Todos Guillermo Carnaghi mostró sus dotes de polemista y expuso su argumento sin dejar a nadie afuera. Le contestó a un radical que acusó a su sector de no hacerse cargo de la crisis. Le contestó que el que se fue sin hacerse cargo era un radical Fernando de la Rúa y quien lo reemplazó fue un peronista: Eduardo Duhalde y después Néstor y Cristina Kirchner. Peleador el Guile.

Cervi hizo honor a Pechi

El candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Pablo Cervi, salió a cruzar a los que el miércoles cortaron las avenidas en Neuquén.” ¿Que pasaría si cada uno que tiene un reclamo corta las calles? Es insostenible que toda una ciudad sea tomada de rehén por organizaciones que usan a toda la sociedad para presionar a los gobierno”, escribió el candidato, un concepto muy similar estaría en boca de Horacio Pechi Quiroga.

Mariano y el casco

“Si vas a hacer un chiste hacelo ahora”. El candidato a la reelección Mariano Gaido intenta ponerse un caso que le quedaba chico para recorrer una obra. Siempre le pasa lo mismo y lo reta a quien hace los vivos para instagram, que, obviamente, no se hace cargo. Bromean en vivo que tiene que ser un casco de otro color para que le ande bien. Dicen que es a propósito que el asesor le achica el adaptador.

Producción: Hugo Alonso y Mario Rojas