Esto es en off: la Legislatura de Neuquén, literalmente en un cumple

En general, la expresión “estar en un cumple” se usa para figurar que alguien está en otra mientras pasan cosas importantes, pero aquí fue literal. Con motivo del natalicio de Marcelo Bermúdez (PRO), a la comisión de Asuntos Constitucionales empezaron a llegar el martes bandejas con sánguches, budines, facturas y bizcochitos. Hubo chistes porque justo estaba por tratarse un proyecto de su autoría. “Hizo el ablande”, se rieron. Total normalidad.

Astutos como serpientes y sencillos como palomas

“Nacidos para gobernar” es un “ministerio que convoca a cristianos que han sido llamados al Gobierno, para entrenarles, mentorearles, acompañarles y potenciarles para que puedan desarrollar su llamado con plenitud y eficacia”. Eso al menos dice su sitio web.

“Los cristianos van a meterse en el sistema. Lo que debemos asegurarnos es que cuando entren, sean líderes, no dominados”, agrega.

Esta semana Ana Valoy, una conferencista cristiana, llamó a orar por Neuquén, tanto por el gobernador como por sus representantes en el Congreso. La vicegobernadora, Gloria Ruiz, fue la única que lo compartió en sus redes.

Las improvisaciones a veces salen mal

Durante el debate del uso de las pistolas Taser el diputado Gass dijo: “Cuando uno compra un medicamento, el médico le dice ‘inocuo no hay nada, hay que ver si los beneficios potenciales son mayores a los riesgos potenciales’”. Le respondió Blanco: “Comparar con los remedios no tiene nada que ver, no me resulta saludable”. Lichter remató: “yo estoy de acuerdo con la comparación con los medicamentos, con un proceso médico, como la colonoscopia”. Chan.

La obra Voldemort será rescatada

“Vamos a rescatar en los próximos meses una obra que no la nombro, pero la vamos a inaugurar”, dijo Rolando Figueroa el jueves pasado y el auditorio de Casa de Gobierno estalló en risas y posteriores aplausos. Estaba hablando de las rutas demandadas en la provincia y que debió asumir Vialidad Provincial frente al retiro del gobierno nacional. La Que No Debe Ser Nombrada es un puente en el sur que ya va a cumplir la mayoría de edad.

Los dilemas de la neuquinidad

La Legislatura arrancó una nueva edición del programa Jóvenes Líderes y la coordinación del programa quedó a cargo del consultor rionegrino Rodolfo Paniceres. Al gobernador Rolando Figueroa le llamó la atención la incorporación, no por los pergaminos del profesional, sino porque tiene a todos “cortitos con la neuquinidad”. Es otro poder, claro, y ahí no tiene influencia. Cuando le tocó ser vice, la coordinadora fue Julieta Corroza.

Jueces de oferta para poner en el carrito

DigiJustice es una iniciativa de Amazon que se propone explorar cómo “el sistema judicial puede beneficiarse de la tecnología para aumentar la transparencia y la eficiencia de sus procesos”. Hace poco organizaron una actividad en Mendoza y un juez de Neuquén fue invitado. La empresa pagaba el viaje. A cambio pedía firmar un compromiso: “ni AWS ni sus filiales esperan recibir un trato favorable o beneficioso”. Menos mal.

Río Negro

La paz del PJ no llega ni siquiera con “los 2 Martín” unidos

El nuevo escenario nacional hizo posible lo que pocos creían: Martín Soria y Martín Doñate caminando sobre un mismo sendero político. Uno rechazó el martes la Ley Bases de principio a fin y el otro difundió un video el jueves, anticipando que hará lo mismo en el Senado. Pero ni siquiera esa alianza es suficiente para la paz del peronismo rionegrino.

La exdiputada nacional Silvia Horne, candidata a gobernadora el año pasado, repartió críticas por igual para “los 2 Martín”, asegurando que el PJ salió a destiempo con sus advertencias sobre lo que haría Juntos Somos Río Negro con la Ley Bases y permitieron “que Weretilneck se arrodillara ante Milei”.

“Se entregaron, dilapidaron la última bala de plata, y se auto eligieron mutuamente en ese congreso de Lamarque, de un desteñido y escuálido partido, otrora peronista”, reprochó.

Horne dijo que el diputado y el senador “dilapidaron la última bala de plata”.

Una visita previa al Pacto de Mayo

.La diputada Lorena Villaverde adelantó la visita de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei por la conformación del partido La Libertad Avanza en Río Negro. Después, el legislador César Domínguez habló del arribo para la semana que concluye. No fue así y la fecha no está cerrada, pues depende de trámites en el Juzgado Electoral Federal de Viedma aunque se reitera que sería antes del Pacto de Mayo, programado por el presidente para el 25 de mayo.

Un veedor nacional para la interna del PRO…

Cada vez más discutida, pero la interna del PRO en Río Negro sigue adelante y este lunes vence el plazo para la presentación de las boletas. Ese partido compulsará el 19 de mayo por sus autoridades, entre una lista que lidera Juan Martín y otra por Patricia Mc Kidd. Los tironeos determinaron que la Junta Electoral del PRO designara a Clodomiro Risau como veedor y la dirigencia local espera su arribo a Viedma para los próximos días.

Clodomiro Risau deberá velar por la transparencia del proceso.

… y varios ojos atentos a la interna en el Congreso

La puja del PRO es tan fuerte que no sólo se libra en Río Negro. Desde Buenos Aires aportaron datos a los dirigentes enfrentados con Aníbal Tortoriello. Esos chats contaron que en la sesión de esta semana, cuando la CC-ARI propuso incorporar el capítulo relativo a los impuestos al tabaco dentro del paquete fiscal, tema por demás espinoso, todo el bloque del PRO votó en negativo, pero el diputado rionegrino fue la excepción. Dicen que aseguró que fue un error, pero no logró convencer a todos.

Radicales y la Oficina Anticorrupción

El bloque de la UCR propone la creación en Río Negro de la Oficina Anticorrupción. “El proyecto cuestiona el funcionamiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas o responde a un escenario de corrupción” fue la consulta a la presidenta de esa bancada, Lorena Matzen en referencia a las motivaciones. “Ninguna de las dos”, respondió la parlamentaria, que está integrada al oficialismo por el Gran Acuerdo. Habló de un complemento de la FIA pero no opinó de su labor. Aceptó finalmente que, en todo caso, la iniciativa abrirá el debate sobre cómo se está trabajando.

Matzen y Bernatene quieren ayudar a Fabián Gatti.

El regreso entró en una fase de incertidumbre

En el Ministerio de Salud daban por hecho el regreso de Daniel Aroca a la Dirección del hospital de Roca. Pero los días pasan y el exsecretario de Gestión Hospitalaria no consolida su incorporación. “No es kamikaze, es médico”, resumió ayer otro profesional del ámbito sanitario que conoce el terreno y sabe que no sobran los interesados en tomar ese hierro caliente que es el López Lima, con altísima demanda y bajísimos recursos.

Producción: Andrea Durán, Laura Loncopan Berti, Hugo Alonso y Adrián Pecollo