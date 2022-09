Esto es en off: Los diputados y el intendente que se salvaron cuando pasó el “peronómetro”

No todos los que rodearon a Doñate en el acto de Choele Choel quedaron con sus afiliaciones suspendidas.

El peronismo rionegrino vive horas convulsionadas. El sello del PJ va de mano en mano y en medio de esas disputas, algunas conductas llaman la atención.

Una de las preguntas sin respuesta formal hasta el momento es por qué se aplicó un criterio selectivo a la hora de impulsar sanciones contra los dirigentes que propiciaron la creación de la alianza Nos Une Río Negro.

Concretamente, el diputado nacional Pedro Dantas estuvo en la reunión de Choele Choel donde se plasmó la salida del PJ del Frente de Todos y su colega Graciela Landriscini, como el intendente Renzo Tamburrini (Sierra Grande), dieron su voto a favor de ese camino en la reunión del Consejo del 20 de agosto . Pero a pesar de eso, no estuvieron en la lista de “desleales” suspendidos en forma temporaria, manteniéndose los tres como consejeros del partido. ¿Una doble vara a la hora de aplicar el peronómetro?

El casette, inalterable para Weretilneck

Ya circulan gorras, remeras, stickers y hasta el legislador Facundo López dijo esta semana que “Weretilneck vuelve”. Sin embargo, el senador se mantuvo ayer en su estrategia de tirar la pelota afuera. Cuando le preguntaron en una radio de Roca si ya era candidato, sacó a relucir su catálogo de excusas y repitió que “es muy temprano para eso”. Igual, adelantó los tiempos, porque dijo que las definiciones llegarán en “octubre-noviembre”.

Avión: el gran ahorro que anuncia JSRN

El legislador oficialista Marcelino Jerez propuso se declare “de interés sanitario, histórico y social” la compra del avión de la Gobernación. Y sumó en su proyecto números para tener en cuenta. Dijo que cada vuelo costará 1.300 dólares, “que a valores de ayer si se calcula por el “blue” a 293, rondaría en 380.900 pesos”. Jerez dijo que el Ipross paga hoy “entre 2,5 y 2,7 millones de pesos” por vuelo. ¿Fue un gran negocio y nadie lo vio?

Unidad Popular y una alianza fugaz en Roca

En marzo se anunció la confluencia entre Unidad Popular y el exconcejal de Roca, Mario Álvarez. Sin embargo, esa coincidencia empezó a resquebrajarse. El dirigente del socialismo y del vecinalismo ya advirtió al titular de la UP, Rodolfo Aguiar, su distancia con varios posicionamientos de ese partido, entre ellos el mutismo ante el ajuste de Massa al Presupuesto nacional. El que avisa…

Gennuso y un “tapeo” para recibir a Alberto

Cuando el Protocolo presidencial descartó los restaurantes gourmet para el almuerzo de Alberto Fernández en Bariloche y optó por el calor del hogar y la vista al Nahuel Huapi de la casa de Gennuso, el intendente y su esposa Elena de inmediato pidieron auxilio a reconocidos chefs que coparon su cocina y diseñaron un menú estilo tapeo. “Tenía ropa vieja del puchero del domingo pero no daba”, ironizó el ingeniero.

Un reclamo y un audio furibundo de la exdefensora Piccinini

La ex Defensora del Pueblo, Ana Piccinini no se caracterizó por callar sus enojos. Así lo hizo cuando supo de reclamos por expedientes para la regularización de tierras a su cargo como escribana, a partir de convenios de la Provincia con los Colegios. La queja de técnicos del ministro Rodrigo Buteler tuvo su respuesta en un furibundo audio.

Rolo se dio el gusto de llegar a la gobernación pero en Estanciera

El diputado nacional Rolando Figueroa todavía no ha dicho “esta boca es mía” en relación con su participación en las elecciones para gobernador. No dice ni que sí ni que no cuando se lo ubica entre los candidatos que podrían ir por fuera del MPN. Se difundió una encuesta de una consultora de Córdoba donde se lo ubica como ganador por dentro y por fuera del partido neuquino. Un mensaje para el sector Azul que predomina en las decisiones como para que le hagan un llamadito. Mientras tanto, preparó una estanciera con la que recorre la provincia y se imaginó llegando a la Casa de Gobierno en el “Rolomóvil” para darle un toque de político cercano a la gente.

Una divertida explicación

En el acto en el que YPF celebró sus 100 años en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, el locutor y el presidente de la petrolera, Pablo González, saludaron a Ramón Rioseco como intendente de la ciudad de Cutral Co. Hubo miradas nerviosas porque Ramón no es el intendente y, en rigor, tampoco estaba en el auditorio. José dijo que lo confundían por los rulos que tienen.

Los anteojos de Mariano también son de color Azul

¡Tengo anteojos! le responde el intendente de Neuquén Mariano Gaido al gobernador Omar Gutiérrez quien bromea en un vivo de Instagram porque no alcanza a leer en la pantalla de su celular . Entonces saca los lentes de la presbicia y son azules. Como no puede con su genio, el jefe comunal le hace notar al gobernador que son los anteojos de la campaña de la lista Azul del MPN. Cuando usa las redes se lo observa muy ingenioso al intendente.

El intendente había salido a caminar

El intendente de Aluminé, Gabriel Álamo, tuvo que salir a aclarar que lo que sufrió fue que se quedó sin señal en un momento que había salido a caminar y que ese silencio digital hizo surgir especulaciones en relación con su ubicación. El tiempo no lo acompañó, dicen que estaba nevando, y tampoco duró mucho “el silencio digital” pero igual fue blanco de bromas porque le decían que se perdió en su propio pueblo.

Menos mal que el ave es mansita

“Se trataba de un ave bien mansita que se perdió de su hogar, recorrió algunas cuadras, voló hasta el techo de las casas vecinas y no podía bajar”. El subsecretario de Protección Ciudadana de Neuquén, Francisco Baggio, ayudó a los vecinos del barrio Progreso a rescatar un pavo real que se había escapado de su casa y, como se asustó, no lo podían rescatar. Baggio es un guardavidas.

El festival famoso con un político fans

El organizador del festival de música rock y metal de Vista Alegre, Charly Mikeska, entusiasmó al diputado Gonzalo Bertoldi (FdT) para que el evento sea declarado de interés por la Legislatura. Será una edición pospandemia, donde se congregan cientos de bandas y también se acampa en el lugar. El legislador que hace sus primeras armas como influencer felicitó a los organizadores.

Producción: Hugo Alonso, Soledad Maradona, Adrián Pecollo, Mario Rojas y Andrea Durán