Esto es en off: ¿Quién dijo primero “la esperanza está en marcha”?

Ayer se presentó Cambia Río Negro, la nueva imagen del PRO, la UCR y la CC-ARI, para despegarse de la palabra “Juntos”, que también usa el oficialismo provincial. El problema es que se apartaron del partido de gobierno, pero en la promoción previa del acto no mostraron mucha independencia, porque quedaron asociados al peronismo. “La esperanza está en marcha”, rezaba el flyer original que se distribuyó para invitar al lanzamiento, en el hotel Inacayal. Los que tienen más camino recorrido dentro de la política no tardaron en advertir que esa frase, con mucha carga épica, era la que usaba el entonces intendente de Roca, Carlos Soria, para cerrar sus discursos en la campaña del 2011, que lo llevó a la gobernación. Incluso con esas mismas palabras cerró el propio Alberto Weretilneck su discurso de asunción, el 3 de enero del 2012, luego de la trágica muerte del exmandatario. Y luego, en el 2019, Martín Soria, volvió a pronunciarla varias veces en sus recorridas proselitistas. Por eso, el flyer de Cambia RN se modificó y finalmente planteó que “Somos el cambio o no somos nada”.

El flyer original, que luego fue modificado.

El Frente Renovador y la pelea por el sello

La discusión por la representación del Frente Renovador en Río Negro no es nueva. La irrupción del bloque que preside Nicolás Rochas puso en crisis esa delegación del jefe regional de la CNRT, Claudio Thieck. Pero, ahora, el legislador Facundo Montecino Odarda se presentó en la Justicia Electoral y conformó la Junta Promotora para su organización partidaria. El parlamentario integraba Parte -que lidera su madre y ex senadora Magdalena Odarda en la Provincia- y en junio dejó la bancada del FdT. Fue al FR aunque tampoco ya es bien visto por su acción judicial.

Adiós a las butacas de colectivo en el comité

La UCR de Roca prepara la reinauguración del comité. La fecha era el sábado 7, pero se pasaría al 12, para garantizar la presencia del presidente nacional del partido, Gerardo Morales. Lo que sí está confirmado es que volaron las butacas de los colectivos Siete Lagos, que después de la quiebra de esa empresa pasaron al auditorio de la sede radical, para estar ahí durante más de 20 años. Nostálgicos, abstenerse…

La disputa del PJ llegó al Alto Valle Este

El peronismo batalla en la Justicia, pero también en el terreno. Y este fin de semana el escenario fue el Alto Valle Este. Los sectores del PJ que buscan sostener el Frente de Todos se reunirán hoy en Regina, junto a dirigentes del Frente Grande, Parte, PTP, entre otros. Mientras tanto, el presidente del PJ, Sergio Hernánez, participó anoche en Huergo de la inauguración de la unidad básica “Vengo a proponerles un sueño”, en homenaje a Néstor Kirchner.

Pesatti y la audiencia con Francisco

La agenda del Papa Francisco prevé una audiencia para “antes de fin de año” en Santa Marta para el intendente Pedro Pesatti. Es la respuesta papal a un pedido del jefe viedmense en ocasión de su viaje al Vaticano por la santificación de Don Zatti. “Estoy viendo si voy”, explica Pesatti y agrega que en el Vaticano le anticipan que el año que viene no habrá contactos políticos por las elecciones en Argentina.

Las polémicas camisetas de Unidad Popular

No se sabe si Unidad Popular tendrá lista en la elección en Río Negro pero su campaña ya originó una polémica en el fútbol barrial de Viedma. El club Guido jugó con camisetas con leyenda de ese partido y tuvo censuras. La misma comisión se desligó y dijo que directamente fueron cedidas al equipo. Repudió ese “acto político” y “no son las formas, ni manera”, “más allá de la ayuda que se necesita”. Ganó por 7 a 0, pero la satisfacción no fue plena.

Iba a defender el pueblo pero no era vecina

En el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes había dos dictámenes, uno por mayoría para elegir como defensora del pueblo a Milagros Aldana Fernandez Noya (MPN y JxC) y uno por minoría del FdT por la reelección de Fernando Bravo. Apareció un informe sobre quien debía revisar los requisitos que debían cumplir, una formalidad, pero la sorpresa fue que ese relevamiento indicó que Milagros no vivía en San Martín. Un requisito esencial si se supone que va ser el Defensor del Pueblo. JxC votó, entonces, junto al FdT a favor de la reelección por seis años más de Bravo y sus colaboradores. El MPN no votó y quedó la anécdota para Carlos Salonitti.

Fernando Bravo (izq) con colaboradores.

El ranking de la popularidad II

Al término de octubre, entre los diez políticos con actuación mediática, Carlos Eguía es el líder de seguidores en Instagram y en Twitter. Omar Gutiérrez lidera los seguidores en Facebook seguido de cerca por Rolando Figueroa. El segundo lugar en Twitter es de Gutiérrez y el tercero se disputa entre Darío Martínez y Figueroa. En Instagram están todos y después de los 29 mil de Eguía le siguen los 18,6 de Gutiérrez.

“Vení para acá”, el pedido del intendente

El intendente Mariano Gaido cada vez se anima más en sus videos de Instagram cuando hace una inauguración o inicio de obra. Con el clásico gesto de hacer palmas comienza a describir dónde está e invita a hablar a funcionarios y concejales. Cuando fue a iniciar las obras en el canal Pastor Pluis o Naranjo en Flor llamó a un obrero: “Vení para acá”, le dijo y lo acercó a la cámara . Describió la obra y prometió acompañarlo cuando se inaugure.

La apuesta Endeavor por la letra O

Experiencia Endeavor Neuquén reinventando el futuro. El encuentro con emprendedores y el mensaje a no bajar los brazos. Después de Turismo City y Vanesa Durán Joyas, se anunciaron “unas palabras” del gobernador Oscar Gutiérrez. Lo hizo desde abajo del escenario, porque mientras tanto se acomodaban sillones. El involuntario error quedó grabado. La O es de Omar.

La anécdota que contó el exministro

El ministro de Salud Ricardo Corradi Diez debía ir a buscar financiamiento a la cartera de Jorge Lemus para el hospital de San Martín. Había un intermediario que no fue claro en el mensaje y cuando estaban por firmar con el gobernador Omar Gutiérrez… no estaba el ok. Ricardo contó que se vio en aprietos para decirle a Gutiérrez y tuvo que poner la cara. ¿Seguirá de mal humor?

Todos tienen su Gloria

Al ritmo de “No soy diferente” que canta Lucio Rojas, finalmente salió a la luz que la Gloria que acompañará a Rolando Figueroa no es Ruiz, la intendenta de Plottier, sino Balderrama, en Vista Alegre quien aspira a ser intendenta, luego de ir en listas al Concejo. Gloria Sifuentes quiso ser vicegobernadora de Marcos Koopman pero no estuvo en el top five. Ruiz, en tanto… ¿será la segunda Gloria de Figueroa?

