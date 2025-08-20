Evalúan implementar el control satelital para la flota municipal de San Martín de los Andes

La implementación del sistema de control satelital para la flota municipal fue analizada por el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes. Se propone hacer más eficiente la tarea en los vehículos municipales, en línea con la tarea que desarrolla el municipio que dirige Carlos Saloniti.

La implementación del sistema se seguimiento satelital en los vehículos del parque automotor que pertenece al municipio, avanza después de que los concejales recibieran al contralor municipal Jorge Fernández. En el encuentro, se interiorizaron sobre la iniciativa y sus alcances.

«Estamos trabajando en la implementación del sistema de seguimiento satelital en los vehículos de la flota municipal y en su seguimiento”, detalló el concejal del MPN, Pablo Padilla. Además, sostuvo se brindaron detalles del trabajo que se realiza junto al Ejecutivo para avanzar en «mejorar la eficiencia en el trabajo y el control de los vehículos municipales«.

El propósito del proyecto es reforzar los mecanismos de control y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos. Durante el encuentro, los concejales decidieron solicitar al intendente Carlos Saloniti un informe detallado sobre la instalación de los dispositivos de rastreo, tanto en lo que respecta a la colocación en cada vehículo como al funcionamiento integral del sistema de monitoreo.

“Estamos trabajando en la redacción de una ordenanza que regule el uso del sistema de seguimiento y establezca la posibilidad de que cualquier vecino pueda consultar, en línea, la ubicación y los recorridos de los vehículos municipales”, detalló Padilla.

Según remarcaron la implementación del control satelital no solo permitirá una mayor transparencia en la gestión del parque automotor, sino también un ahorro en combustible, un mejor mantenimiento de los móviles y la optimización de los servicios municipales que dependen de ellos.