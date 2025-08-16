Neuquén: la nieve será protagonista en San Martín de los Andes con un encuentro internacional

San Martín de los Andes se prepara para un importante evento que promete convocar a referentes del turismo de toda la región. Desde el Gobierno de Neuquén destacaron que la segunda Conferencia de Montaña y Nieve de las Américas fortalecerá la proyección internacional del destino.

Una conferencia internacional que busca posicionar a Neuquén en turismo de nieve

El evento se realizará los días 29 y 30 de agosto en el Centro de Eventos Le Village. Este encuentro es organizado por el Bureau de Eventos y Convenciones de San Martín de los Andes, en conjunto con el ministerio de Turismo provincial.

Según adelantaron, la propuesta está dirigida a prestadores turísticos, emprendedores, estudiantes, deportistas y organismos públicos, con el fin de generar un espacio de actualización y reflexión sobre los desafíos que enfrenta el turismo de montaña.

La segunda edición buscará posicionar a la ciudad en el turismo continental. Foto: Neuquén Informa.

El programa contempla charlas, paneles y exposiciones a cargo de especialistas nacionales e internacionales, que abordarán temáticas vinculadas a la innovación, la accesibilidad, la seguridad y la sostenibilidad en entornos naturales.

De este modo, San Martín de los Andes buscará consolidar su posicionamiento como modelo en el desarrollo del turismo de nieve y naturaleza, con un espacio que también servirá como punto de encuentro entre actores de diferentes sectores.

La importancia de Neuquén en la agenda del turismo continental

Con entrada libre y gratuita, la participación en las jornadas requiere inscripción previa a través de la página oficial (www.nieveymontanadelasamericas.com). Los cupos son limitados.

La conferencia cuenta con el respaldo de la Cámara Argentina de Turismo, la Secretaría de Turismo de la Nación y ONU Turismo, lo que refuerza su peso en la agenda profesional y académica de la región.

Además, el encuentro busca articular el trabajo entre distintos organismos y profesionales para potenciar la actividad turística con una visión integradora y sostenible.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden contactarse al correo info@nieveymontanadelasamericas.com o en Instagram @montanaynievedelasamericas.