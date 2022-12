Fallo de coparticipación: Melconian criticó al gobierno y apuntó contra el «silencio» de Sergio Massa

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, criticó duramente al presidente Alberto Fernández, tras el desacato al fallo de la Corte Suprema que restituyó fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. “En la escuela te enseñan el himno, Aurora y que hay tres poderes de carácter independiente, donde uno está para cuidar la Constitución. Es gravísimo”, disparó.

“El silencio de [Sergio] Massa lo dice todo”, comenzó a apuntar Melconian, quien puso el foco sobre el grave impacto institucional que acarrea la decisión del Gobierno tras conocer el fallo de la Corte en relación a los fondos de coparticipación en CABA.

“Es como si en el penal de Mbappé (en la final contra la Argentina) el comité ejecutivo de la AFA invadiera el campo y no te dejara patear. Y después pretendes que la Argentina salga campeón del mundo (…) Cuando el árbitro cobra, no te dejan patear… No tiene ningún futuro esa selección”, explicó el economista, en tono de metáfora y aprovechando la fiebre mundialista.

Además, el extitular del Nación habló -en Radio Mitre- sobre las consecuencias económicas del desacato al fallo de la Corte por parte del Gobierno y cargó todas las miradas al «silencio» del actual Ministro de Economía, Sergio Massa.

“Podemos hablar del impacto económico del presente. El silencio del ministro de Economía lo dice todo. ¿Qué significan hoy un depósito, un bono o un terreno en la Argentina? Nada, si cuando cobran penal el comité ejecutivo te invade la cancha”, completó Melconian.

Respecto a la decisión del Gobierno de no actatar el fallo, el economista desmintió uno de los principales argumentos que tiene el Ejectutivo para no enviarle el dinero ordenado a la Ciudad, según el cual afectaría al resto de las provincias.

”Esto no es un tema económico y no afecta a las provincias. Acá hubo un manejo discrecional de fondos que se le sacaron a la Ciudad para dárselos a la provincia de Buenos Aires. Se metieron en un brete y hoy tenés que revertir cautelarmente ese proceso. Pero ocurre que el resto del comité ejecutivo [por los gobernadores] invadió la cancha”, concluyó.