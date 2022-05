Figueroa apuntó contra los liderazgos impuestos «con la plata del Estado»

El diputado nacional por el MPN, Rolando Figueroa, quien se encamina como uno de los posibles precandidatos que disputará la interna del partido provincial, apuntó contra los políticos que se enriquecen y que usan la plata del Estado «para hacer política partidaria».

«Estamos comprometidos con el futuro para cambiar las cosas en la provincia; queremos que sea la gente la que esté mejor, y no el político. Por eso nosotros solo hacemos alianzas con el pueblo, con el ciudadano de a pie, con el vecino y con la vecina de cada localidad”, expresó Figueroa durante un encuentro en San Martín de los Andes.

En ese sentido, sostuvo que «la sociedad le pide cambios a la política, le pide austeridad; porque la plata del Estado es para que la gente esté mejor, no para hacer política partidaria”.

Agregó que «los liderazgos no pueden imponerse a base de costosas campañas, que van contra el ciudadano».

Figueroa afirmó que quienes pretenden liderar un proceso de cambio «deben poseer un liderazgo natural» y apuntó que «la mejor campaña de un político es su buena gestión, hecha con amor y libertad para su pueblo”.

El legislador nacional explicó que trabajan en un proceso «en el que todavía no hay candidatos», y manifestó que “asumiré el mandato que me dé cada uno de ustedes. No espero que nadie me elija a dedo para ser candidato de mi partido».

Si bien Figueroa aún no se lanzó oficialmente para hacerle frente a lista oficialista que lleva a Marcos Koopmann como principal candidato, ya hay carteles en las calles que lo postulan de cara al 2023.