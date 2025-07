Fin de las facultades delegadas para Javier Milei: sus próximos pasos y los pedidos de los gobernadores que llegan al Senado

Al Gobierno de Javier Milei se le vencieron este martes las facultades delegadas que tenía a través de la Ley Bases. Estas atribuciones le permitieron cambios en materia administrativa, económica, financiera y energética, sin tener que pasar por el Congreso y efectuándolos con decretos publicados en el Boletín Oficial. Entre las últimas medidas, el Ejecutivo disolvió Vialidad Nacional. «No vamos a buscar prorrogar como se hacía el kirchnerismo, porque tuvimos un año, teníamos un plan, había que hacer algo y lo hicimos», sostuvo ayer el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Fin de las facultades delegadas: 100 medidas ejecutó el Gobierno de Javier Milei

Durante el período que duraron las facultades delegadas, el Poder Ejecutivo ejecutó cerca de 101 medidas, informaron medios de Buenos Aires. El paquete fue amplio e incluyó disoluciones, unificaciones, reorganizaciones, fusiones, actualizaciones, transformaciones, simplificaciones y eliminaciones de organismos.

Con el vencimiento de las facultades delegadas, el Poder Ejecutivo podrá seguir publicando Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), decretos simples, resoluciones y disposiciones, aunque en ciertos temas ya deberá pasar por el Congreso.

Los temas que sesionarán en el Senado y el panorama para el oficialismo

En el Senado, la Libertad Avanza tiene 6 de 72 bancas, más otros aliados. Este jueves podría tratarse cinco proyectos. Según informó Infobae, dos de ellos que tiene la firma de 24 gobernadores, y que son la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos. A estos se sumarían los de aumentos jubilatorios, la Emergencia en Discapacidad y la moratoria previsional, tres iniciativas que ya vienen con media sanción de Diputados.

Sobre los aportes del Tesoro Nacional, el Gobierno sabe que difícilmente no avance en ambas cámaras. “Hacienda calculó que conceder a lo que ellos quieren implicaría 2 puntos del PIB, no hay chances”, cuentan en el Poder Ejecutivo, citó el sitio de Buenos Aires. No se descarta que en caso de aprobarse, sea vetada.

En cuanto a las tres iniciativas que llegan con la Cámara baja, los números no alcanzarían para que la oposición puedo concretar su aprobación.

Javier Milei y una relación tensa con gobernadores

Ante ese panorama, Milei tiene en mente la intención de concretar una reunión con los mandatarios provinciales, que sea convocada por su jefe de Gabinete, como es habitual, pero que le de la posibilidad de participar para aclarar los lineamientos del Poder Ejecutivo. Es porque hoy tiene uno de sus peores momentos en la relación. Esto reflejado en la falta de respuesta de los gobernadores para la invitación de la vigilia del 9 de julio.

Según indicó Noticias Argentinas, aunque aún no hay fecha definida, la idea es organizar un encuentro que podría agrupar a solo a los aliados pasado el feriado del 9 de julio y que le permita retomar el vínculo, que atraviesa hoy una crisis.

Disolución de 21 organismos: los decretos de Javier Milei

El Gobierno de Javier Milei avanzó con el plan «motosierra» y oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, en el contexto del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público: