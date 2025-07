Javier Milei invitó a gobernadores al acto del 9 de julio: ¿Qué harán Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck?

Se tensa aún más el vínculo entre los gobernadores y el presidente Javier Milei. El mandatario nacional viajará este martes a Tucumán para dirigir el acto por el Día de la Independencia en Argentina, pero regresará a Buenos Aires el miércoles 9 de julio. Muy pocos mandatarios confirmaron su participación y fuentes relacionadas ya confirmaron que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, no fue invitada. ¿Qué harán los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck?

Desde el gobierno de Neuquén informaron que Figueroa no viajará a Tucumán, ya que se quedará en la provincia para participar del acto en la capital neuquina. Este miércoles se desarrollará un desfile cívico – militar para celebrar la fecha.

Por el lado de Río Negro comunicaron que Weretilneck no acompañará a Milei en el acto oficial. Indicaron que el mandatario provincial tiene agenda, a partir de mañana, en Valle Medio y el 9 de julio participará del aniversario de Choele Choel.

Fuentes relacionadas señalaron que muchos de los mandatarios no vieron con buenos ojos que se los invitara de último minuto. Así, crece la tensión entre el Gobierno Nacional y las provincias, un vínculo ya debilitado por los reclamos sobre la retención de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y fondos para obra pública.

Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck no asistirán al acto de Javier Milei por el feriado del 9 de Julio. (Foto: Florencia Salto).

Javier Milei viaja a Tucumán por el 9 de Julio: la agenda presidencial

Según informó Infobae, el presidente Javier Milei tiene previsto viajar este martes a San Miguel de Tucumán para encabezar los actos conmemorativos del Día de la Independencia. Su participación incluirá la vigilia previa y el acto central del 9 de Julio frente a la Casa Histórica.

El principal movimiento en la agenda pública de Milei para esta semana se concentrará el martes por la noche. Viajará en el avión presidencial, acompañado por su gabinete ministerial, sin la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no fue invitada a la comitiva, con la expectativa de arribar alrededor de las 22 horas a la provincia.

Su agenda prevé un rápido regreso, con la partida estimada a la 1 de la mañana del día siguiente, una vez finalizado su discurso ante la histórica Casa. El miércoles, en un cambio de escenario, Milei presidirá un acto protocolar con bandas militares en el Campo Argentino de Polo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La visita presidencial a la «cuna de la Independencia» se produce en un contexto político de creciente tensión con un segmento de los gobernadores. Parte de estos mandatarios provinciales impulsa activamente en el Senado la aprobación de iniciativas legislativas que, desde la perspectiva del Ejecutivo, representan un significativo desafío fiscal y financiero para la gestión nacional.

Qué gobernadores sí asistirán al acto por el 9 de Julio junto a Javier Milei

En esta ocasión, la Nación cursó invitaciones formales a las diversas provincias para que sus representantes asistan al acto patrio. Sin embargo, desde la Casa Rosada señalaron a Infobae que la logística protocolar se vio ajustada en tiempos, ya que los esfuerzos gubernamentales de la semana previa estuvieron concentrados en la recepción de jefes de Estado del Mercosur y del primer ministro de la India, Narendra Modi.

Hasta la publicación de este artículo, se había confirmado la asistencia de un número limitado de mandatarios. Se espera la presencia del gobernador local, Osvaldo Jaldo, así como la del misionero Hugo Passalacqua y de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Un número más amplio de gobernadores habría manifestado su imposibilidad de asistir, alegando compromisos previos en sus respectivos distritos o, en un caso particular, haciendo referencia explícita a la incomodidad experimentada por las bajas temperaturas durante el acto del año pasado, que rondaron los 3°C con dos horas a la intemperie.

La situación refleja el complejo entramado de relaciones entre el Ejecutivo nacional y las provincias en un momento de definiciones políticas clave.

A un año del Pacto de Mayo, qué cambió entre el vínculo de Javier Milei y los gobernadores

Según difundió el medio Infobae, a un año del Pacto de Mayo los senadores de la oposición preparan una batería de proyectos para tratar en sesión este miércoles 9 de julio. Entre las iniciativas se encuentra la sanción de los aumentos jubilatorios y de discapacidad.

La distribución del gasto público se ha convertido en el principal foco de disputa entre el Gobierno nacional y las provincias, escalando la tensión en las últimas semanas. Frente a la percepción de «destrato» y con sus arcas provinciales en situación crítica –debido, según argumentan, a la retención de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la escasa inversión en obra pública–, un grupo de gobernadores impulsó en el Senado proyectos claves que podrían atentar con el tan ansiado «equilibrio fiscal» que valora Javier Milei: la distribución de los ATN y un reparto más equitativo del impuesto a los combustibles líquidos.

Desde la Casa Rosada, la visión es claramente opuesta. El presidente Javier Milei insiste en que el ancla fiscal es irrenunciable para la sostenibilidad del programa económico. El mandatario atribuye la falta de liquidez en las provincias a una supuesta ausencia de ajuste suficiente por parte de sus administraciones.

«Hace un año gran parte de los Gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, donde acordamos reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, pero ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente en su jurisdicción, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar», expresó Milei días atrás en un evento de La Libertad Avanza. Allí tildó a las gestiones provinciales como la «última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse».

La relación con los mandatarios provinciales se ha quebrado incluso con gobernadores considerados aliados. Uno de ellos, en diálogo con Infobae, señaló que es muy probable que los proyectos impulsados por las provincias sean sancionados, ya que «la mayoría no está en excelentes términos con el Gobierno».

La última instancia de negociación se dio en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, presentó una contraoferta que las provincias consideraron insuficiente. Fuentes de Casa Rosada admitieron que «Guberman se dio cuenta de que ceder a los pedidos de los gobernadores significaba perder el equilibrio fiscal», por lo que no se espera «nada tentador en el corto plazo».

Fuentes cercanas a la Casa Rosada no ven que el vínculo mejore al menos en el corto plazo. «Cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos quiero vale cuatro», replicaron. Funcionarios cercanos al presidente minimizan la capacidad de presión de los gobernadores, afirmando que «ladran, pero no muerden», y que «si muerden tendrán respuesta».

De todas maneras, la puerta a un posible diálogo no está completamente cerrada. Aunque no hay confirmaciones, no se descarta que el propio Milei pueda convocar a los mandatarios provinciales a una reunión o que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tome una iniciativa similar en los próximos días.