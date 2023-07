Fracasó la sesión del Senado: los detalles de por qué cayó un encuentro clave para el kirchnerismo

Corresponsalía Buenos Aires

Con la vicepresidenta Cristina Kirchner recluida en su despacho, el Frente de Todos sufrió una dura derrota en el Senado, donde no pudo conseguir el quórum para tratar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la jueza Ana María Figueroa (señalada por supuestos vínculos con el kirchnerismo) para la estratégica Cámara de Casación Penal.

La sesión de este miércoles fracasó por la ausencia de tres senadores: el jujeño Guillermo Snopek y el entrerriano Edgardo Kueider (ambos del bloque Unidad Federal) y el rionegrino Alberto Weretilneck, gobernador electo de su provincia. El oficialismo tuvo asistencia perfecta, pero no le alcanzó porque se necesitan 37 presentes y llegaron a 34.

Cristina no presidió la sesión, que fue conducida por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala. La vicepresidenta llegó al Senado cuando el debate ya había naufragado y eligió tuitear desde sus oficinas, una vez más, sobre el gasoducto Néstor Kirchner, recientemente inaugurado.

Lo cierto es que la jueza Figueroa cumple 75 años (el límite establecido en la Constitución Nacional para desempeñar el cargo) el próximo 9 de agosto, y si el Senado no le renueva el mandato en la Cámara de Casación por otros cinco años (para lo cual queda escaso tiempo), la magistrada deberá jubilarse.

Figueroa es una de las juezas que, junto con Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, tiene en sus manos el futuro causas sensibles para el kirchnerismo: la más significativa es Hotesur-Los Sauces, donde definen si Cristina va a juicio oral, pero los magistrados también entienden en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA.

Por qué fracasó la sesión del Senado

Las negociaciones con Snopek y Kueider para llegar al quórum venían encaminadas, pero a última hora del miércoles se comenzaron a empantanar por distintos motivos.

Según altas fuentes del Frente de Todos, Snopek irrumpió a último momento con un doble planteo que consideraron imposible de conceder: por un lado, la intervención del PJ de Jujuy, y por otro, quedar como precandidato a diputado de una lista única de Unión por la Patria en la provincia, donde se presentaron tres nóminas.

En el caso de Kueider, quedó molesto porque este martes no se dictaminó en comisión su proyecto para subsidiar la tarifa eléctrica en Entre Ríos y el Norte. El entrerriano esperaba un avance concreto pero no convenció al Frente de Todos y finalmente endureció su postura, atrayendo con él a Snopek.

El tercer ausente fue Weretilneck, un aliado habitual que estaba en el Senado pero llamativamente no bajó al recinto. De todos modos, su sola presencia tampoco era suficiente.

Del otro lado, el Frente de Todos hizo un gran esfuerzo para reunir a toda su tropa, con dos casos paradigmáticos: el del santafesino Marcelo Lewandowski, que viajó para estar presente en plena campaña para gobernador; y la neuquina Silvia Sapag, con temas de salud.

Fracasó la sesión del Senado: satisfacción en Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio leyó el fracaso de la sesión como una victoria propia. “Nosotros estamos comprometidos con los ciudadanos que nos apoyan a ponerle un freno a Cristina, a su plan de impunidad, a su propósito de manipular las causas judiciales, y hoy hemos logrado que no se obtenga quórum”, celebró Alfredo Cornejo.

El jefe del interbloque se pronunció de esa manera en una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias, mientras los senadores oficialistas descargaban su bronca en el recinto. También participaron Luis Naidenoff, Carolina Losada, Humberto Schiavoni y Mariana Juri.

“Nosotros tenemos el objetivo de bloquear algunas designaciones de jueces, en particular de la jueza Figueroa, porque hay una pretensión de Cristina Kirchner de postergar su estadía en la Cámara de Casación”, advirtió Cornejo.

Fracasó la sesión del Senado: el contraataque oficialista

Desde el recinto, el oficialismo cargó las tintas contra Juntos por el Cambio no solo por bloquear los pliegos judiciales, sino también las otras leyes del temario, como la de procedimientos médico-asistenciales frente a la muerte perinatal, y la de cobertura de los tratamientos para la pubertad precoz.

Como ya sucedió en otra oportunidad con la ley de alcohol cero, el Frente de Todos llenó los palcos de invitados que fueron a reclamar por las leyes sociales. Desde su banca, José Mayans, jefe del interbloque, reveló que le ofrecieron a Juntos por el Cambio retirar los pliegos del temario, pero no tuvieron respuesta.

Otro ofrecimiento que tampoco habría sido respondido fue el de reducir la agenda a un solo tema: la autorización para la entrada y salida de tropas para participar de ejercicios combinados. Es un trámite formal que debe cumplir el Congreso y es pedido desde el Ministerio de Defensa; advierten que “nunca en la historia argentina” sucedió que no se preste ese aval.

“No podemos dejar de trabajar, no podemos paralizar el Congreso”, se quejó Mayans, y señaló que “hay una necesidad imperiosa de que la Justicia funcione” pero Juntos por el Cambio obstaculiza los pliegos a pesar de que, salvo el de Figueroa, “prácticamente la totalidad no tiene objeciones ni impugnaciones”.

En el mismo sentido, la vicejefa del interbloque, Anabel Fernández Sagasti, alertó: “Ofrecimos sacar todos los pliegos y tratar los temas de consenso, ni siquiera nos dieron una respuesta. Esperaron atrás del vidrio y se fueron para que no pudiéramos trabajar y se fueron a hablar con los medios de comunicación, a decir mentiras”.

“Si no quieren que Ana María Figueroa siga siendo jueza, que vengan acá y lo digan. En la audiencia (de la Comisión de Acuerdos) no pudieron ponerla en aprietos ni una sola vez. Le hicieron todas las preguntas que quisieron y las respondió con mucha altura, porque tiene una trayectoria intachable”, recordó Sagasti.

Finalmente, la mendocina asestó: “Tal vez les moleste que haya jueces nombrados en Argentina que no trancen con el poder económico, que son sus jefes”.