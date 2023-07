Weretilneck puso fecha al inicio de la transición en Río Negro; será a partir del 1° de octubre

Juntos Somos Río Negro (JSRN) cerró filas y ahora, el partido que preside Alberto Weretilneck, parece buscar su rumbo no sólo de cara a las próximas elecciones para elegir diputados en el Congreso de la Nación sino también a los comicios de Bariloche, donde la actual gobernadora Arabela Carreras aparece como una de las principales aspirantes a la intendencia de la ciudad.

En Economía, Weretilneck y Carreras volvieron a cruzarse. Fue en el marco del encuentro convocado por el ministro de Economía, Sergio Massa, para conformar una mesa de trabajo donde en un plazo de cuatro meses se deberá trazar un plan para el traspaso de las represas hidroeléctricas.

En la previa, la gobernadora y el senador intercambiaron opiniones. Fue el propio Weretilneck, que asumirá al frente del Ejecutivo rionegrino el próximo 10 de diciembre, quien contó a los micrófonos de RIO NEGRO RADIO, que repasaron algunos temas que tienen que ver con la generación de empleo, con los planes de vivienda y con la ayuda de Nación para asistir a las familias tras los temporales en la cordillera.

Luego, Weretilneck no sólo comenzó a manejar los tiempos de la transición sino también la conformación y los «retoques» que realizará al organigrama de funcionarios que lo acompañarán en los próximos cuatro años.

«Yo creo que empezaremos por octubre. Yo no lo considero necesario empezar ahora. El 1° de octubre ya tendríamos el esbozo del futuro gabinete y no digo la persona sino la forma que va a tener, las prioridades que vamos a fijar y a partir de allí comenzaremos a definir los actores», aseguró el dirigente quien de esta manera confirmó su encuentro con la mandataria tras varios meses de tensión y de falta de diálogo.

Carreras y la polémica en Bariloche

El senador evitó entrar en cualquier polémica y defendió la postura de la actual gobernadora Arabela Carreras quien confirmó que no se tomará ningún tipo de licencia y que continuará con su trabajo al frente del Ejecutivo rionegrino. Lejos de la polémica, sostuvo que la mandataria tendrá que afrontar dos desafíos, el de su campaña y el de su tarea como gobernadora.

Al ser consultado si Carreras podría contar con alguna ventaja con respecto al resto de los candidatos Weretilneck dijo que no. «Al contrario, los otros candidatos tienen 24 horas disponibles y ella tiene que afrontar dos desafíos a la vez; ser candidata y seguir gobernando. No es una ventaja, es una desventaja tener que asumir dos tareas a la vez. No lo veo así (como una complicación) es un período corto menor a 30 días», sostuvo.

Sobre la reunión por las represas

El senador mantuvo una reunión en conjunto con Omar Gutierrez y el Ministro de Economía, Sergio Massa y la Secretaria de Energía Flavia Royón.

Tras el encuentro con Sergio Massa, Weretilneck dialogó con Carreras sobre la situación en Río Negro. foto: gentileza.

Al respecto Weretilnek apuntó «obviamente que aparecen un serie de reclamos por parte de las provincias neuquinas y de Río Negro». Uno de ellos es «que el agua que sostiene la existencia de la represa para generar energía pertenece a nuestra provincia, por lo tanto, si se usa las dos provincias merecen que esa agua sea pagada y reconocida por parte de las concesiones», explicó. Además señaló que también deberían pagarse las regalías entre las provincias «como corresponde».

El tercer aspecto que destacó fue la inclusión de un nuevo plan de manejo del agua, es decir, cómo se tiene que operar la represa, cuántos son los metros cúbicos que se tienen que lanzar. «Esto es una facultad de los dos gobiernos y esto también es un tema de discusión importante», manifestó.

El dirigente, además expresó que la respuesta de Massa «los dejó más tranquilos» y agregó que «lo importante es que comprendió y aceptó los planteos de ambas provincias y la importancia que tiene para los dos gobiernos el recurso agua. Más allá de los intereses de la nación y de lo que signifique el negocio de la creación electrica hay un aspecto que tiene que ver con nuestra identidad, como patagonia y eso lo aceptó y abaló».

