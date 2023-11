Fuerte cruce entre Massa y Milei a 18 días del balotaje: «Nadie cree en tu palabra»

A 18 días del balotaje, los dos candidatos que disputarán la presidencia el 19 de noviembre, Sergio Massa y Javier Milei, protagonizaron este miércoles un cruce en las redes sociales, que se inició con el postulante oficialista cargando contra los dichos del libertario sobre la venta de órganos. Luego, el diputado nacional de La Libertad Avanza le apuntó por el aumento de nafta.

«Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio», escribió Massa en X (ex Twitter), acompañando su mensaje con imágenes de Milei y la diputada electa de La Libertad Avanza Diana Mondino hablando sobre «el mercado de órganos».

Milei hacía tiempo que no hablaba del tema luego de la polémica que se había desatado, pero Mondino sí lo hizo en una reciente entrevista televisiva, lo que aprovechó el tigrense para poner de nuevo la temática sobre la mesa.

De inmediato al mensaje del ministro de Economía, Milei salió a responderle en la misma red social: «Sergio Massa, lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió diez por ciento», sostuvo el actual diputado.

Y agregó: «En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios hacete cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años. Llevan veinte años mintiéndole a la gente. No te creemos más».

El cruce se produjo a menos de tres semanas de la segunda vuelta entre ambos que definirá quien será el sucesor de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre.

Fuente: Noticias Argentinas