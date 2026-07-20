¿Funciona la «Pausa Digital»? Río Negro difundió los primeros resultados del uso de celulares en las escuelas

Una encuesta realizada a 303 equipos directivos y 34 supervisores mostró una amplia adhesión al programa "Pausa Digital". Foto: gentileza.

A pocos meses de su puesta en marcha, el dispositivo Pausa Digital comenzó a mostrar resultados positivos en las escuelas de Río Negro. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, busca promover un uso responsable de los teléfonos celulares durante la jornada escolar mediante acuerdos de convivencia y criterios pedagógicos, sin prohibir su utilización.

Con el objetivo de evaluar la implementación de la propuesta, durante junio se realizó una encuesta a 303 equipos directivos y 34 supervisores de distintos niveles y modalidades educativas. El relevamiento permitió conocer el grado de adhesión de la comunidad educativa, detectar buenas prácticas y definir nuevas líneas de acompañamiento para fortalecer la iniciativa.

Más juego en los recreos y menos distracciones

La coordinadora del dispositivo, Paula Quezada, aseguró que los resultados fueron «muy positivos» y destacó el compromiso de las instituciones educativas.

«Hay un fuerte compromiso institucional y una amplia participación por parte de la comunidad educativa, sobre todo de familias y estudiantes que empiezan a revisar los acuerdos escolares de convivencia en función de la normativa vigente», sostuvo.

Según explicó Quezada, la experiencia permitió identificar cambios concretos en la dinámica escolar, especialmente en el nivel primario.

«En las escuelas Primarias nos cuentan que los chicos y chicas juegan más durante los recreos, interactúan más entre ellos y respetan los acuerdos para guardar los celulares», señaló.

En el nivel secundario también se registraron avances, aunque remarcó que el proceso requiere un trabajo más gradual.

«Con adolescentes el desafío pasa por desarrollar la autorregulación, por lo que los cambios se construyen de manera progresiva», indicó.

La funcionaria agregó que los propios estudiantes reconocen que los teléfonos celulares suelen convertirse en un factor de distracción dentro del aula. «Los y las estudiantes coinciden en que los celulares funcionan como distractores y muchas veces son un obstáculo para el aprendizaje, pero también demandan información segura, científica y certera sobre los riesgos a los que se exponen», afirmó.

Cómo continuará la implementación de «Pausa Digital»

A partir de los resultados obtenidos, los equipos directivos comenzaron a diseñar nuevas acciones para profundizar el trabajo de alfabetización digital y fortalecer los acuerdos institucionales sobre el uso de dispositivos móviles.

Además, el Ministerio de Educación anunció que brindará un acompañamiento personalizado a las escuelas mediante orientaciones pedagógicas, didácticas y metodológicas.

En paralelo, junto con la Dirección de Educación Superior, se organizarán instancias de formación destinadas a docentes y a quienes desempeñan funciones pedagógicas.

«Todas las políticas educativas requieren revisión permanente y fortalecimiento en territorio. Por eso seguimos pensando líneas de acción no solo para este año sino también para el próximo, que permitan una mejor resignificación de la normativa e ir avanzando con acciones concretas de manera paulatina», concluyó Quezada.