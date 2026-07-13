Cómo funciona el mantenimiento de las escuelas en Río Negro: empresas, municipios y contratos por hasta $170 millones

El mantenimiento escolar se realiza durante todo el año mediante un sistema que combina empresas, municipios y cuadrillas propias. Foto: gentileza.

El mantenimiento de las escuelas rionegrinas no depende de un único sistema. Según explicó la subsecretaria de Consejos Escolares, Mónica Pouso, la provincia divide su territorio en 15 Consejos Escolares, cada uno con un programa propio que organiza las reparaciones cotidianas de los establecimientos mediante empresas contratadas o convenios con municipios y comisiones de fomento.

«El mantenimiento se hace durante todo el año, no solamente en vacaciones«, aseguró la funcionaria. En ese sentido, aclaró que no existe un número de escuelas intervenidas porque «quieras o no, todas las escuelas tienen algún tipo de mantenimiento«, desde reparaciones menores hasta intervenciones de mayor complejidad según las necesidades de cada edificio.

Además, indicó que cada Consejo Escolar cuenta con inspectores, gasistas, electricistas y cuadrillas de mantenimiento que recorren los establecimientos, detectan problemas, supervisan los trabajos y certifican las reparaciones. «El trabajo es tanto preventivo como correctivo. El mantenimiento preventivo es fundamental para preservar la infraestructura escolar«, sostuvo.

Contratos por grupos en las escuelas de Río Negro

Pouso explicó que el sistema funciona mediante grupos de escuelas. En Viedma, por ejemplo, existen cuatro grupos de mantenimiento y cada uno tiene entre 13 y 15 establecimientos a cargo.

«Los contratos duran nueve meses o hasta agotar el monto previsto. Es un sistema a demanda: a medida que se hacen intervenciones se va descontando el presupuesto», detalló.

Según precisó, cada grupo dispone de partidas que oscilan entre $140 y $170 millones, de acuerdo con la cantidad de establecimientos y las necesidades de cada jurisdicción.

La subsecretaria agregó que, además del mantenimiento edilicio, existen contratos específicos para sanitización, que incluyen corte de pasto, desmalezado, fumigación y desratización. El presupuesto destinado a estas tareas también varía según la superficie y la cantidad de edificios escolares.

Empresas o municipios, la modalidad cambia según la región

La funcionaria señaló que el esquema de trabajo cambia de acuerdo con cada Consejo Escolar.

En Viedma, Bariloche, Roca, Allen, Río Colorado y San Antonio Oeste el mantenimiento se realiza mediante empresas contratadas por licitación.

En cambio, Cipolletti, Sierra Grande, Jacobacci, Los Menucos, El Bolsón y Choele Choel trabajan mediante convenios con los municipios o comisiones de fomento. En Villa Regina el sistema pasará a esa modalidad desde agosto, mientras que Cinco Saltos atraviesa una etapa de transición con ambos esquemas.

«Cuando hacemos un convenio con un municipio, el municipio aporta la mano de obra. En cambio, cuando contratamos una empresa hay otros costos asociados, por eso los montos son diferentes», explicó Pouso.

Como ejemplo, indicó que el mantenimiento escolar en Cipolletti representa una inversión anual cercana a $1.050 millones.

Durante el receso invernal se reforzarán las tareas preventivas

En línea con el funcionamiento habitual del programa de mantenimiento, el Ministerio de Educación informó que durante el receso escolar de invierno se intensificarán las tareas preventivas y correctivas en los establecimientos educativos, aprovechando la ausencia de estudiantes y docentes.

Según explicó Pouso, durante estas semanas se realizarán revisiones de cañerías, instalaciones de gas y electricidad, limpieza de canaletas y desagües, además de otras intervenciones destinadas a prevenir inconvenientes cuando se retomen las clases. «Las escuelas son un espacio vivo y todo el tiempo transita gente y se usa el edificio. La idea es que con el mantenimiento preventivo y el correctivo uno pueda tener controladas situaciones que después no surjan como un emergente», señaló.

La funcionaria indicó además que, salvo casos puntuales vinculados a obras de infraestructura ya planificadas, no hay establecimientos que deban trasladar a sus estudiantes por problemas edilicios.

Entre esas excepciones mencionó la Escuela Especial Nº 5 de Regina, cuya comunidad educativa será reubicada temporalmente para permitir el inicio de una obra integral.

También recordó que continúan intervenciones en las escuelas Nº 80 y Nº 222 de Allen, la Primaria Nº 350 de Roca, el CET Nº 7, la Primaria Nº 21 y la Escuela Nº 218 de Catriel, la ESRN Nº 2 de Bariloche y la ESRN Nº 122 de Contraalmirante Cordero.