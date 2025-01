Funcionarios que se van y clima hostil con los medios críticos en la municipalidad de Allen

Allen vivió una turbulenta semana con la renuncia de Silvana Sabella el viernes pasado, la exsecretaria de Gobierno del municipio, que fue reemplazada por el intendente Marcelo Román por Silvina Tronelli. El recambio fue difundido por el gobierno municipal como un intento de mejorar la gestión ante los desafíos por delante, pero según pudo reconstruir Diario RÍO NEGRO, la situación en la ciudad dista de ser tranquila, con funcionarios que se van, medios que denuncian que los discriminan y señalamientos de la oposición a un empresario de medios local muy cercano a la Intendencia.

Los cambios, no exentos de polémica en el caso de la exsecretaria de Gobierno que borró un posteo muy crítico con Román luego de algunas horas, tuvieron como particularidad que su difusión no tuvo ningún canal institucional a través del Municipio o la Intendencia. En las redes sociales de la Municipalidad de Allen no hay información sobre los cambios, pese a que es información importante para los vecinos de la ciudad.

Lo más llamativo es que el propio intendente de la ciudad, eligió replicar la información de un medio local, El diario de Allen, para dar a conocer las modificaciones en el Gabinete municipal.

«Román ha decidido hacer cambios en su gabinete luego de cumplir un año de gestión. Silvina Tronelli asumió el cargo de nueva secretaria de Gobierno, mientras que Javier Torres, asumió la dirección de Defensa Civil. Estos cambios fortalecen el equipo de Román, para enfrentar los desafíos de este año«, señala el posteo que compartió el intendente Román en su perfil de Facebook.

Además del sitio digital mencionado, gran parte de la difusión de los actos de Gobierno pasan por Radio Terapia, otro medio local también vinculado al empresario Sebastián Ocampo.

Críticas al rol del empresario Sebastián Ocampo

El concejal de Juntos Somos Río Negro, Guillermo Pennesi, cuestionó abiertamente el rol de Ocampo, «que sin figurar en nada, porque no tiene ningún tipo de asignación ni director ni nada del municipio, esté mirando y observando un montón de papeles oficiales que corresponden a los vecinos, que corresponden a un montón de cuestiones, que me parece que no tendría que ser así».

La preferencia de Román por los medios de Ocampo llevó a estar enfrentado fuertemente con otros comunicadores. El caso llegó hasta el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que alertó sobre lo sucedido en Allen durante la Fiesta de la Pera.

Fopea alertó sobre la situación de dos radios

«El Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea registró una serie de inconvenientes que afectaron el trabajo de la prensa durante la Fiesta Nacional de la Pera, en la ciudad rionegrina de Allen. Los periodistas Diego Von Sprecher y Martín Chavarría, de dos reconocidas radios locales (AN Radio y Radio Líder), denunciaron dificultades para cubrir el evento debido a las condiciones impuestas por la actual gestión municipal, que obstaculizaron su labor periodística», señaló la entidad.

Román, cuando se incorporó a La Libertad Avanza, junto a Lorena Villaverde.

Fopea informó que «Von Sprecher explicó que, al igual que el año anterior, la organización del evento presentó obstáculos para las acreditaciones y trabajo de los medios ajenos al oficialismo. A pocos días del inicio del evento, se les informó que no habría lugar disponible dentro del predio. Ante esta negativa, Von Sprecher y su equipo decidieron montar su cobertura en el andén de la estación de ferrocarril, completamente inadecuado para trabajar».

Por su parte, Chavarría enfrentó dificultades similares para obtener un espacio para su equipo. A pesar de haber cubierto 25 de las 27 ediciones de la fiesta, este año no recibió respuesta clara de los organizadores. Debido a la falta de condiciones adecuadas, la radio decidió no asistir, al igual que otros medios que fueron directamente excluidos del predio, se puede leer en la página de Fopea.

La renuncia de Sabella supuestamente surgió también por una situación que se dio en la Fiesta de la Pera. Según Pennesi, se permitía la venta de bebidas alcohólicas dentro del predio y en los negocios vecinos del centro de la ciudad no. El Municipio habría labrado actas de infracción contra los comercios cercanos al predio. La funcionaria, según el concejal opositor, no estuvo de acuerdo con esta decisión del gobierno de Román y decidió irse.

Celo municipal ante las posturas críticas

El concejal Pennesi aseguró que él mismo vivió en carne propia el celo del municipio para controlar las actividades de los opositores o las voces críticas. «Yo tengo un galpón de empaque que todos los años necesita una habilitación comercial para elevar a Senasa. Bueno, estuve prácticamente un mes y medio esperando una habilitación» municipal, indicó.

El concejal de JSRN también contó que una integrante del Tribunal de Cuentas, que tiene una postura de fuerte control de las actividades de la Intendencia, tiene un local comercial que asiduamente es visitado por los inspectores municipales.

Román, que fue concejal por el radicalismo y llegó por ese partido a la intendencia en el marco del «gran acuerdo» que impulsó Juntos Somos Río Negro en 2023, ahora pertenece a las filas libertarias de La Libertad Avanza, de la mano de la diputada Lorena Villaverde. El intendente intentó ser contactado por este medio luego de las críticas de Sabella tras su renuncia. Empleados y funcionarios municipales dijeron primero que estaba en una reunión de Gabinete clave y luego que un familiar padecía una situación médica importante. Quedaron en que llamaría para una entrevista, pero luego de casi 48 horas no hubo ningún contacto.