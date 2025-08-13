Giro inesperado en Diputados: El Gobierno ofreció una alternativa de reparto de ATN

En una jugada de último momento que busca meter una cuña entre los gobernadores, el Gobierno ofreció una propuesta alternativa de reparto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), que se tradujo en un dictamen propio de La Libertad Avanza, el PRO y representantes de dos mandatarios provinciales. De esta manera, la discusión en la Cámara de Diputados dio un giro inesperado y se definirá en el recinto.

La novedad se dio en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el dictamen de mayoría (con 27 firmas) fue para el proyecto de los gobernadores que cuenta con aprobación del Senado. Esa iniciativa busca que la distribución de ATN, que hoy es discrecional, pase a ser automática y diaria hacia adelante, según los coeficientes de coparticipación. Son fondos que este Gobierno decidió retener, en detrimento de las provincias.

En cambio, la propuesta del oficialismo y el PRO busca que solo se repartan según coparticipación “los recursos remanentes de distribución de cada ejercicio fiscal que fueran ingresados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional”. Esta redistribución “procederá en forma mensual una vez cerrado el ejercicio fiscal anual en que se generaron” esos excedentes.

La maniobra de ATN que sorprendió en Diputados

Esa iniciativa ya abrió una primera fisura en el conjunto de los gobernadores. Hubo dos que la acompañaron: el mendocino Alfredo Cornejo (aliado a La Libertad Avanza para las elecciones) y el sanjuanino Marcelo Orrego (de un sello provincial). Lo hicieron a través de la firma de los diputados Lisandro Nieri (UCR) y Nancy Picón (Producción y Trabajo), respectivamente.

No obstante, el dictamen de mayoría fue el que replica la media sanción del Senado y recibió 27 avales de Unión por la Patria, Encuentro Federal y el radicalismo crítico de Democracia para Siempre. Aportaron firmas de sus diputados el jujeño Carlos Sadir (que integra junto a Martín Llaryora la nueva agrupación Provincias Unidas), y los peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Provincias en tensión: cómo el reparto de ATN abrió una grieta en la Cámara Baja.

Involucrado en el cierre de listas de este domingo, el cordobés Ignacio García Aresca, diputado de mayor confianza de Llaryora e integrante de la comisión, estuvo ausente en la reunión. Pero cedió su firma al socialista Esteban Paulón (compañero del bloque Encuentro Federal) y ratificó a La Voz su acompañamiento a los dos proyectos.

El salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua, representados en el bloque Innovación Federal, también acompañaron el dictamen de mayoría, pero dejaron la puerta abierta a una negociación ante el dictamen alternativo de La Libertad Avanza que apareció a último momento. Esto también arroja dudas de cara a la votación.

Según datos aportados en el debate por el pampeano Ariel Rauschenberger, que responde al gobernador Ziliotto, en el año y medio de gestión de Milei se recaudaron más de $1,1 billones por el Fondo de ATN y se distribuyeron apenas $143.800 millones entre 16 provincias (12,7% del total). Hay ocho provincias que no recibieron ATN en todo 2024 y lo que va de 2025: Córdoba, CABA, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

“Son recursos que pertenecen a las provincias y no afectan el equilibrio fiscal”, remarcó Rauschenberger, y agregó que “hoy la Nación se apropia de estos recursos para mostrar un superávit fiscal que es ficticio”. Además, aclaró que al tomarse el esquema de coparticipación, la Nación también recibirá su parte (el 42%).

“Ante las urgencias financieras de las provincias, el desfinanciamiento que están sufriendo y las necesidades que afrontan ante el retiro del Estado Nacional, es procedente que estos recursos se distribuyan”, remató el diputado pampeano.

Por su parte, la bullrichista cordobesa Laura Rodríguez Machado (que acompañó el dictamen de minoría de La Libertad Avanza y el PRO) advirtió que “el kirchnerismo hizo uso y abuso de loa ATN durante toda su gestión”, y recurrió a este mecanismo de reparto arbitrario “para disciplinar a las provincias”.

Corresponsalía Buenos Aires