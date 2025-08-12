Impuesto a combustibles y ATN: gobernadores avanzan con los proyectos pese al rechazo del Gobierno

Este miércoles se debate en comisiones dos proyectos que interesan a los gobernadores: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Pese al rechazo de la Casa Rosada, los mandatarios sostienen lo acordado.

El debate comenzará este miércoles. Primero será el turno del ATN en la Comisión de Presupuesto y dos horas después, en la Comisión de Energía se acordará el reparto del Impuesto a los combustibles. Ambos tienen ya media sanción en Senadores.

“Lo más probable es que sea un trámite”, dijo un diputado de una provincia del centro del país respecto a lo que será la firma de los dictámenes.

En el oficialismo saben que van directo a una nueva derrota. Primero en la comisión y luego en el recinto, indica Infobae.

“Es muy difícil que suceda algo diferente. Vamos derecho al veto y a buscar los 87 que lo sostengan”, dijo un diputado libertario.

Una vez que la Cámara de Diputados aprueba los proyectos de los gobernadores, estos son enviados al Ejecutivo para su promulgación o veto.

El plazo de 10 días hábiles que tiene la Presidencia de la Nación para ejercer el veto comienza a correr desde el momento en que los proyectos ingresan al Ejecutivo, no desde su aprobación en la Cámara.

El gabinete de Jorge Macri habló sobre ATN y el impuesto a los combustibles: «No vulneran el equilibro fiscal»

Sobre los proyectos, el gabinete de Jorge Macri manifestó que hay inquietud.

«Nosotros suscribimos los dos proyectos porque creemos que no vulneran el equilibrio fiscal. Hace tiempo lo venimos hablando con el Gobierno, esperamos avanzar en una negociación«, manifestaron.

Lo que si aseguraron es que no se votará una ley que tenga un impacto fiscal negativo.

Para Rolando Figueroa, era «mejorable» la ley para el reparto de ATN y del Impuesto a los Combustibles

Rolando Figueroa consideró que no representa un «estímulo» para la provincia, ya que no se vería particularmente beneficiada si la distribución se hace en función de los índices de coparticipación.

«La verdad que todo reparto que exista en función de una ley de coparticipación que castiga fuertemente a los neuquinos no tiene un estímulo que nos lleve a empujar esto para que salga urgentemente», sostuvo.

Para el mandatario neuquino, «hay otras formas de razonar la distribución», ya que la actual, como está planteada, «siempre termina beneficiando a determinadas provincias».

«Hay otras formas que serían mucho mejor. En el aporte de los combustibles, con el devenir de los días consideramos que si los montos son para sostener rutas, lo más justo habría sido que por el combustible que venda cada provincia pueda quedar ese recurso en la provincia», planteó.