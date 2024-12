Gloria Ruiz en un día decisivo: las 7 razones por las que pedirán su destitución por «inhabilidad moral»

La comisión investigadora de la Legislatura entregará este lunes el resultado de su investigación sobre la conducta de la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz, y recomendará el tratamiento de la declaración de inhabilidad moral en una sesión especial de la Cámara con su separación definitiva del cargo. Enumerará por lo menos siete razones, muchas de ellas ya conocidas y otras que surgieron de los pedidos de informes realizados por las y los diputados.

Las conclusiones serán recibidas por la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que deben girarlas a la vicegobernadora para que ejerza su defensa. Tiene tres días, prorrogable por otros tres, a partir de que se notifique para contestar las acusaciones. Su abogado Carlos Broitman dijo a diario RÍO NEGRO que llegará el martes a la noche a Neuquén.

De las siete razones que encontró la comisión investigadora para pedir la declaración de inhabilidad moral, muchas trascendieron desde que empezó el escándalo pero algunas no se conocían.

Las y los diputados pidieron informes a diversos organismos: la fiscalía de Delitos Económicos; la fiscalía de Estado; el Banco Provincia; el Tribunal de Cuentas; la dirección de Personal de la Legislatura; la Dirección de Tesorería, Contaduría y Administración de la casa; la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); y a la Dirección Nacional del Registro del Automotor y Créditos Prendarios.

La designación de familiares

Lo primero que surgió sobre la vicegobernadora, a través de una investigación de diario RÍO NEGRO publicada el 10 de noviembre, fue que Gloria Ruiz había designado parientes directos y políticos en la Legislatura. A algunos amigos les dio de alta como proveedores.

En total son 13 personas de su entorno más cercano, con sueldos -a octubre- que iban de 1,2 millón a 7,3 millones de pesos. Por remuneración bruta, más las cargas sociales, más la facturación de los proveedores, la Legislatura desembolsaba por mes por este grupo 54.715.127 pesos.

El jefe de prensa y el de jurídicos

La comisión investigadora presentará hoy sus conclusiones. (Archivo)

En este segmento se ubica el caso de Pablo Schapira, supuesto jefe de Prensa de la Legislatura. Ahora se sabe que se le dio de alta como funcionario pero solo por dos meses; en abril se le dio de baja y días después ingresó el contrato de su esposa María Angélica Cowper por 3 millones de pesos.

Gloria Ruiz intentó justificarla en una conferencia de prensa: dijo que estaba elaborando un proyecto educativo, y que Schapira trabajaba ad honórem. Para la comisión investigadora, se trata de un posible fraude laboral y administrativo.

En la misma situación se encontraría Esteban Leonardo Olate, el supuesto encargado de la dirección de Asuntos Jurídicos. La que cobraba era su pareja Daniela Alejandra Rodríguez.

Sobresueldo de la vice

En el análisis de la documentación reunida, la comisión detectó que el 15 de diciembre del 2023 -cinco días después de asumir el nuevo gobierno- la secretaria de Cámara María Isabel Ricchini solicitó a la prosecretaria Administrativa que se comprometan los fondos reservados destinados a «gastos reservados de presidencia» y que se aumenten a un millón de pesos (eran 600.000).

De enero a mayo del 2024, todos los meses se acreditó un millón de pesos en la cuenta sueldo de Gloria Ruiz. En junio se acreditó dos veces.

En octubre y en noviembre se presentaron en la sucursal del BPN en la Ciudad Judicial, por ventanilla, Walter Gustavo Ibáñez y Lorena Andrea Muñoz con un poder para cobrar el millón de pesos, y una declaración jurada: Destino: Gatos Reservados; Beneficiario: Ruiz Gloria Argentina.

Las y los integrantes de la comisión creen que se trató de un sobresueldo.

Los plazos fijos del hermano

Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora de Neuquén. (Cecilia Maletti)

Tuvo mucha difusión la causa por presunto peculado y fraude a la administración pública abierta contra el hermano de la vicegobernadora, Pablo Ruiz, ex coordinador de la Casa de las Leyes. En trazos gruesos, se investiga si el dinero que le depositaban en su cuenta sueldo para programas y viáticos los convertía en plazos fijos y lucraba con fondos públicos.

Lo que ahora trascendió es que el gabinete técnico contable de la fiscalía de Delitos Económicos investiga por maniobras similares a Gloria Ruiz. Detectó que le habrían depositado en su cuenta personal 12 millones de pesos desde la Legislatura, diferentes a sus haberes, de los cuales retiró 6 millones.

La camioneta 0 km

Por la compra de la camioneta Toyota SW4 0 kilómetro también quedó bajo la mira de la fiscalía de Delitos Económicos, que podría imputarla por presunto enriquecimiento ilícito.

El precio total del vehículo, con los formularios e intereses, es de 76.837.000 pesos. Gloria Ruiz fue contradictoria al explicar cómo lo pagó, y sus dichos no están corroborados por la documentación.

Los legisladores llegaron a la conclusión de que si la vice hubiera ahorrado su sueldo completo desde enero a agosto, no habría podido cubrir el saldo entre el valor de la unidad y el precio al que supuestamente vendió una Toyota Hilux que no era suya sino de su suegra (y que no se sabe a qué valor fue comercializada, si 53 millones como declaró la vice o 30 millones como figura en el formulario 08).

El 22 de noviembre fueron los allanamientos en la Legislatura, la Casa de las Leyes y la vivienda del hermano de Gloria Ruiz. (Gentileza)

A la concesionaria ingresaron varios depósitos en efectivo y transferencias durante agosto, el mes de la operación. El 12 alguien depositó 24 millones; y luego 2,6 millones más. Ese mismo día Gustavo Chittadino hizo una transferencia por 10 millones de pesos, y otra por el mismo monto al día siguiente.

Ruiz nombró a Chittadino prosecretario legislativo el 3 de octubre, con un sueldo bruto de 7,3 millones de pesos.

Hubo más depósitos en la concesionaria para pagar la camioneta. El 15 de agosto hizo un depósito en efectivo de 12 millones de pesos Elena Igor Mansilla, secretaria privada de la presidencia con un sueldo bruto de 4,3 millones.

El 23 de agosto alguien hizo un depósito en efectivo de 10 millones, y finalmente el 23 de agosto Gloria Ruiz con su tarjeta de crédito Mastercard en 6 cuotas puso los 8.137.220 restantes.

Contrataciones directas y Tribunal de Cuentas

Los últimos dos puntos mencionados por la comisión investigadora se vinculan con contrataciones directas y presunto pago de sobreprecios, y con la falta de colaboración con la auditoría externa del Tribunal de Cuentas, algo que también reveló diario RÍO NEGRO.

En el primer aspecto se alude a que Ruiz se apartó de los procedimientos administrativos y resulta difícil evaluar si los precios que pagó se ajustan a los de mercado. Pero además, en algunos casos contrató videos y spot publicitarios para promocionar su figura sin cumplir con la ley de despersonalización de los actos de gobierno.

En cuanto al Tribunal de Cuentas, desde febrero del 2024 viene pidiendo acceso informático para realizar una auditoría sin que se lo brinden.