VIDEO| En simultáneo con las marchas, Adorni dijo: «el paro de la CGT «complica y es una pérdida de dinero para muchísimos argentinos»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó hoy el «esfuerzo y la vocación constructiva» de la «oposición razonable» en la Cámara de Diputados tras el dictamen mayoritario votado en un plenario de comisiones a la llamada Ley Bases.

«Es un primer paso y esperamos que se vote sin más demoras en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores», expresó Adorni en la habitual conferencia de prensa brindada en la Casa Rosada.

Adorni también se refirió al paro de la CGT y «algunos otros grupos de personas», haciendo hincapié en llevar tranquilidad ya que según expresó: «Todo esta dado para que sea un día normal, este gobierno viene trabajando durante toda la jornada para que esto así ocurra». También remarcó que «hay un protocolo vigente, que Patricia Bullrich, ha especificado que se va a cumplir tal como corresponde, garantizando la libre circulación con los controles pertinentes, evitando que las calles se corten».

Otra de las cosas que consideró, es que el paro que llevará a cabo desde este mediodía la CGT «complica y es una pérdida de dinero para muchísimos argentinos».

Adorni, en su habitual conferencia de prensa, dijo que el Gobierno «no puede dialogar» con una central obrera que para el país y que es, aseguró, «un grupo minoritario«, en tanto que informó que el presidente, Javier Milei, seguirá la jornada de huelga en la Quinta de OIivos.

Con respecto a la fórmula jubilatoria el vocero dijo que «los jubilados vienen perdiendo desde hace muchos años y el Anses, fue transformado en una gran caja de subsidios, donde es un sistema absolutamente falto de equidad y de justicia«. También se remarcó que hay problemas de fondo que hacen que sea injusto para el que siempre ha aportado, y para incluso, los que cobran la mínima, habiendo aportado durante toda su vida.



Además expresó que, desde el gobierno están haciendo todo lo posible y consideran que «esta fórmula de ajuste no tiene ningún sentido, en virtud de que hace mucho tiempo que no se aplica, o se aplica en el cálculo de la base de remuneración, pero que a pesar de eso, siempre hay que compensarlos con un bono porque claramente la fórmula no funciona.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hará un monitoreo durante toda la jornada del operativo de seguridad en el marco de la movilización de las centrales gremiales por el paro de 12 horas convocado por la CGT.

A las 12, en tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tiene pautado un encuentro a las 12 con el Consejo Directivo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

El secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, se reunirá a las 14 con los voceros de todos los ministerios, en Casa Rosada, en el marco de sus reuniones semanales de coordinación comunicacional.

A su vez, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, participará esta mañana de la Reunión de Cancilleres del Mercosur en Asunción, Paraguay, donde delinearán la agenda de trabajo conjunto del espacio regional de integración económica y comercial.