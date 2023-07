Grabois: «Mi rival (Massa) representa una derechización fuerte de Unión por la Patria»

«Nosotros creemos que acá hay una batalla fundamental que es la contradicción primera cronológicamente, que es evitar la derechización de Unión por la Patria y creo que mi rival representa una derechización fuerte de Unión por la Patria», afirmó este sábado en Bariloche el precandidato presidencial por la Lista «Justa y Soberana», Juan Grabois, que competirá en la interna con el ministro de Economía del gobierno nacional, Sergio Massa, por la candidatura a la Presidencia por esa coalición.

Grabois llegó a esta ciudad como parte de la campaña rumbo a las PASO. Sin mencionar a Massa, lo ubicó en las antípodas de su posicionamiento político.

Sin embargo, aclaró en una conferencia de prensa, que brindó en la sede del Centro Regional Universitario Bariloche, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, que darán pelea con su compañera de fórmula María Paula Abal Medina, para impedir que accedan al poder dirigentes con proyectos «totalmente deshumanizantes».

«Me refiero a (Patricia) Bullrich, a (Horacio Rodríguez) Larreta, Gerardo Morales, Espert, Milei. Vienen con proyectos de destrucción, entonces hay que trabajar las dos contradicciones, la primera, y la principal», explicó.

Insistió con su propuesta de restatización de las 19 hidroeléctricas, tal como lo había planteado en su paso por El Chocón. Señaló que a 100 metros de la hidroeléctrica hay personas sin electricidad. Y mencionó que es similar al caso de la población de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta. «El 40% de la población argentina sin gas, en los barrios populares el 95% sin gas natural», sostuvo.

«Tenemos millones (de personas) que se calefaccionan a leña, no porque tengan ganas, porque no tienen gas», afirmó el dirigente del Frente Patria Grande.

«Son las paradojas de la Argentina, una Argentina que tiene todas las capacidades pero no están puestas al servicio del pueblo», sostuvo.

El precandidato presidencial por la Lista «Justa y Soberana», Juan Grabois, difundió este sábado su propuesta en la sede del CRUB Bariloche. (foto Marcelo Martínez)

El extractivismo inmobiliario en Bariloche

Planteó que en Bariloche está la paradoja del «extractivismo inmobiliario». «La gente que vive acá no puede alquilar, no puede hacerse una casa», afirmó.

«Los edificios están puestos al servicio del turismo. Está muy bien, es una industria extraordinaria en la medida que, como todas, sea sustentable ecológicamente y no le arruine la vida a la gente», enfatizó.

Dijo que un eje fundamental «nuestro es garantizar el lote con servicios para que la gente que no tiene una casa propia se pueda construir su casa». «No puedo decir que vamos a hacer viviendas para todo el mundo, porque esa sería una mentira», aclaró.

«Es muy difícil poder enorgullecerse que hacemos satélites y en tu barrio no tienen internet», observó. Se pronunció a favor de que internet «llegue a todos los barrios: es posible».

Marcelo Martinez / Patagonia.

Conflicto mapuche



«Desde el año 2006 tenemos la ley del relevamiento indígena. La 26160, pero no se terminó ni la mitad de los relevamientos», denunció. «¿Cómo no va a haber conflictos si los derechos que están consagrados por ley, no porque se me ocurrieron a mí o a una comunidad, por ley, por Constitución, por Tratados internacionales no se cumplen?», advirtió Grabois.

Afirmó que con aquellos que apoyan «el comando unificado nunca vamos a estar de acuerdo». El comando unificado lo puso en funcionamiento el ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, en octubre pasado tras el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de los predios que mantuvo usurpados desde finales de 2017 hasta esa fecha por pedido de la fiscalía federal y pobladores de Villa Mascardi.

El comando lo componen integrantes de la Policía Federal, la Gendarmería y la PSA para custodiar esa zona, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche por la ruta nacional 40.

«Estaríamos de acuerdo si ese comando unificado es para perseguir a los narcotraficantes, no para perseguir a los pobladores y a los pueblos originarios», aseveró Grabois.

Marcelo Martinez / Patagonia.

Un euro sudamericano

Explicó que uno de las propuestas principales «es la cancelación del acuerdo actual con el FMI; es inviable. Y además es una estafa».

Dijo que proponen «la creación de una moneda sur, el Euro de Sudamérica», porque consideró que el peso «efectivamente es una moneda muerta».

Afirmó que la alternativa «no es la dolarización, porque es una devaluación brutal; si no anclar nuestra moneda al conjunto de los Bancos Centrales del resto de nuestra región, de nuestra patria grande y no ser amigote de los formadores de precios como mi rival que anduvo muy elogiosamemnte con Coto».

Reiteró que hay «que abrir el camino de Tacuifí para entrar al lago Escondido» y cuando le preguntaron si podía compartir espacio con el ministro de Justicia de Nación, Martín Soria, que es precandidato a diputado nacional por la lista de Massa en Río Negro, Grabois expresó: «Creo que él está favor de eso», en referencia a la apertura del camino de Tacuifí.